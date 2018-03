Cancún, QR. Carlos Joaquín González, gobernador del estado de Quintana Roo, atribuyó los hechos de violencia de los últimos días en la entidad al clima de impunidad al que estaban acostumbradas las bandas delincuenciales durante gobiernos anteriores, mismo que, mencionó, se comenzó a combatir desde el primer minuto de su administración.

El mandatario anunció que ha hablado con el secretario de Gobernación, con quien acordó el apoyo del gobierno federal mediante el envío de fuerzas federales, cuyo objetivo será reforzar la seguridad del estado.

Como parte de este reforzamiento, arribaron al estado 500 elementos de la Gendarmería y Policía Federal para patrullar distintos puntos de Cancún y Playa del Carmen.

Joaquín González puntualizó que en el ataque a la Fiscalía la tarde del pasado martes perdió la vida Humberto Mora Ochoa, policía ministerial que contaba con 25 años de servicio en la Fiscalía, además tres delincuentes fallecieron y se logró la detención de cinco más .

En torno al incidente registrado en la discoteca Blue Parrot, en Playa del Carmen, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que mantiene tres líneas de investigación.

En un comunicado, reveló también que los restos de tres de los cinco fallecidos, los extranjeros, se encuentran en proceso de entrega.

La dependencia precisó que existen avances en la investigación en torno al incidente, y se confirmó que el ataque perpetrado se dirigía únicamente a uno de los asistentes.

Sin embargo, la FGE reveló que las tres posibles líneas de investigación que se siguen tienen que ver, la primera, con un conflicto entre particulares que derivó en las detonaciones.

La segunda podría tratarse de una posible extorsión por el cobro de derecho de piso, mientras que la tercera está relacionada con asuntos de narcomenudeo.

Ayer, el gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado en el que exhortó a los residentes de su país a estar atentos a los comunicados oficiales de las autoridades, tras el ataque del martes en contra de la Fiscalía General de Quintana Roo en Cancún.

Asimismo, el pleno del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe anunció el lanzamiento de la campaña Cancuners Because We Love It, mediante la cual difundirán información positiva de Quintana Roo con el objetivo de paliar los impactos negativos en la imagen del Caribe mexicano a nivel internacional tras el recrudecimiento de la violencia en los principales polos turísticos de la zona norte. (Con información de Notimex)