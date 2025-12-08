Tailandia lanza ataques aéreos contra Camboya tras reavivarse las tensiones fronterizas

Tailandia lanzó ataques aéreos contra Camboya este lunes, al estallar enfrentamientos en varias zonas de su disputada frontera, después de que ambos países se acusaran mutuamente de violar un alto el fuego negociado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Al menos un soldado tailandés había muerto y ocho resultaron heridos en los nuevos enfrentamientos que se intensificaron alrededor de las 5:00 hora local (22:00 GMT), dijo un portavoz del ejército tailandés, agregando que se pidió apoyo aéreo para atacar objetivos militares camboyanos.

La Fuerza Aérea tailandesa dijo que Camboya movilizó armamento pesado, reposicionó unidades de combate y preparó elementos de apoyo que podrían intensificar las operaciones militares.

"Estos hechos motivaron el uso de la fuerza aérea para disuadir y reducir las capacidades militares de Camboya", dijo en un comunicado.

El Ministerio de Defensa de Camboya dijo, también en un comunicado, que los militares tailandeses habían lanzado ataques al amanecer contra sus fuerzas fuerzas en dos localidades, tras días de provocaciones, y añadió que los militares camboyanos no habían respondido.

El influyente exlíder camboyano Hun Sen, padre del actual primer ministro Hun Manet, dijo que los militares tailandeses eran "agresores" que buscaban provocar una respuesta de represalia e instó a las fuerzas camboyanas a actuar con moderación.

"La línea roja para responder ya se ha fijado", dijo Hun Sen en Facebook, sin dar más detalles. "Insto a los comandantes de todos los niveles a educar a todos los oficiales y soldados en consecuencia."

Tres civiles camboyanos han resultado gravemente heridos en los combates hasta el momento, según una autoridad provincial. El Ministerio de Defensa de Camboya dijo que sus soldados no habían tomado represalias.

El conflicto fronterizo entre ambos países estalló durante cinco días en julio, antes de que el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, y Trump llegaran a un acuerdo de alto el fuego. Trump también fue testigo de la firma de un acuerdo de paz ampliado entre ambos países en Kuala Lumpur en octubre.

"Explosiones... bum bum"

Anwar, presidente del bloque de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, instó a ambas partes a ejercer la máxima moderación y mantener abiertos los canales de comunicación.

"La reanudación de los combates corre el riesgo de desbaratar el cuidadoso trabajo que se hizo para estabilizar las relaciones entre los dos vecinos", dijo Anwar en una publicación en la red social X.

En las últimas décadas, los países del sudeste asiático rara vez han protagonizado enfrentamientos militares entre ellos, y el uso de ataques aéreos transfronterizos es aún más poco frecuente.

Phichet Pholkoet, residente en el distrito tailandés de Ban Kruat, colindante con Camboya, dijo haber oído disparos desde primera hora de la mañana del lunes.

"Me sobresaltó. Las explosiones eran muy claras. Bum, bum", dijo por teléfono. "Podía oírlo todo claramente. Algunas son de artillería pesada, otras de armas ligeras."

En Tailandia, más de 385,000 civiles de cuatro distritos fronterizos estaban siendo evacuados, y más de 35,000 se encontraban ya en refugios provisionales, según el ejército tailandés.

Al otro lado de la frontera, en Camboya, el político de la oposición Meach Sovannara dijo que los civiles también se estaban alejando de los combates a lo largo de la frontera.

"He oído los bombardeos de artillería", dijo a Reuters en un mensaje de audio desde la ciudad de Samroang, capital de la provincia de Oddar Meanchey, limítrofe con Tailandia.

Más de 1,100 familias de Oddar Meanchey habían sido evacuadas, según informaron las autoridades.

Al menos 48 personas murieron y unas 300,000 resultaron temporalmente desplazadas durante los enfrentamientos de julio, en los que los vecinos intercambiaron cohetes y fuego de artillería pesada durante cinco días.