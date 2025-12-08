Cierra la 39ª FIL Guadalajara “prácticamente al tope”

La edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara), que se engalanó con las letras de Barcelona como ciudad Invitada de Honor, ha llegado a su fin, y con ella, se dio a conocer la previsión de numeralia sobre el alcance de una edición que durante la semana ya se mostraba con ambiciosas aspiraciones a romper varios de sus récords.

De manera preliminar, se anunció que al cierre de actividades de este domingo, la FIL Guadalajara número 39 habría recibido alrededor de 953 mil visitas a lo largo de nueve días, lo que confirma un nuevo récord de asistencia, con casi 50 mil visitas más que la edición anterior.

Así se anunció la mañana de este domingo en voz Trinidad Padilla López, presidente de la feria; Karla Planter Pérez, rectora general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Marisol Schulz Manaut, directora de la feria y la periodista española Ana Guitart, comisaria curatorial para la presencia de Barcelona en el foco de la edición.

Schulz Manaut dio a conocer que, a lo largo de los 43 mil metros cuadrados de exhibición finalmente encontraron espacio unos 2,790 sellos editoriales provenientes de 64 países, a través de los cuales se pusieron a disposición del público unos 450 mil títulos.

“Pensar en tener esa cantidad, esa exhibición, esa posibilidad, ese universo de libros es completamente imposible en otro lado”, dijo la directora y confirmó otro récord con un total de 973 autoras y autores responsables de 648 presentaciones de libros. Por todo esto, señaló:

“Ya no hay dónde hacerse, de verdad. La gente me dice que quiere presentar su libro, pero no hay segundo piso ni tercer piso. Es lo que tenemos. Que tampoco el equipo da para más ni nadie podría hacer más”.

.Pabellón de Barcelona en la FIL Gudalajara. foto: CORTESÍA FIL

La FIL alcanzó el tope

El jueves pasado, la FIL Guadalajara vivió un día particular, con pocos o ningún precedente. La Expo Guadalajara, sede tradicional de la feria, tuvo que cerrar el acceso durante ciertos momentos por la noche, dado que, según instrucciones de Protección Civil y de la propia seguridad del inmueble, la capacidad de asistencia quedó colmada.

Causa de la gran expectación de aquella noche fue la presencia del cantautor catalán Joan Manuel Serrat seguida del conversatorio entre el actor estadounidense Richard Gere con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena.

La alta presencia de público provocó una limitación en el flujo de personas en los alrededores de la entrada al recinto y el acceso a los principales salones de conversación, misma que causó la molestia de quienes no pudieron acceder a esas u otras actividades.

.La FIL, a tope. foto: CORTESÍA FIL

El caso, un éxito de convocatoria, pero también un desafío de logística, invitó a preguntar por parte de varios representantes de la prensa acreditada, y presente en la conferencia, sobre la consideración y la viabilidad de expandir la feria de alguna manera o de llevarla a otra sede, entre otros detalles. Esto respondió la directora de la feria:

“Siempre nos acompaña Protección Civil del estado de Jalisco. El cupo no se puede rebasar. Estamos prácticamente al tope y por eso tenemos actividades fuera y enfrente, en el Hotel Barceló, donde también las actividades son multitudinarias. Este centro de exposiciones nos parece el más adecuado para tener una feria del libro. No tenemos otro espacio, ya no digo en Guadalajara, creo que ni siquiera en toda América Latina. Aquí nos vamos a quedar, pero tenemos que saber que hay un cupo máximo, al que ya estamos llegando. Nos importa más la calidad que la cantidad, lo que pasa es que hay muchas actividades y personalidades que atraen a multitudes. La expo llegó a un tope”.

Por su parte, Karla Planter, rectora de la UdeG y otrora coordinadora de FIL Pensamiento, compartió que, dado el éxito de convocatoria de esta programación, sus actividades ya salieron a la calle. “Hay que empezar a tomar la calle y plantear algunas actividades. El año pasado hicimos dos para ver cómo nos iba, nos fue bien y este año repetimos”.

No obstante, las responsables de este encuentro, con todo el éxito que conlleva, reconocieron nuevos aprendizajes surgidos de la edición, sobre todo en tema de logística. Eso sí, afirmó Schulz, “nos han dicho que es el evento que deja mayor derrama a la ciudad de Guadalajara. Nosotros creemos que sí lo es, definitivamente, quienes estamos aquí podemos decirlo con toda la claridad”.

Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025