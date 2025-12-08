Indicadores del 8 al 12 de diciembre: Inflación, actividad industrial y anuncio de la Fed

La semana estará marcada por datos clave del sector automotriz, inflación y actividad industrial, así como los anuarios de la manufactura, construcción y comercio en México. En Estados Unidos, en tanto, la atención recaerá en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y en las nuevas señales sobre consumo y precios.

A continuación, los principales indicadores económicos de la semana:

Lunes 8 de diciembre: Industria automotriz

Registro de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (noviembre)

Encuesta Anual de Empresas Constructoras 2024, cifras preliminares

La semana en indicadores comienza con el registro administrativo de vehículos ligeros del Inegi, que mostrará el comportamiento de las ventas de autos al público en noviembre. Este indicador permite evaluar la fortaleza del consumo interno y el desempeño de un sector clave de la actividad industrial y el empleo nacional.

Además, se espera la Encuesta Anual de Empresas Constructoras 2024, que ayuda a conocer el comportamiento reciente del sector y es útil para anticipar tendencias en inversión pública y privada. Este reporte ayuda a identificar cambios en la actividad constructora y a medir cómo evolucionan los proyectos de infraestructura.

Martes 9 de diciembre: Inflación

Índice Nacional de Precios al Consumidor (noviembre)

Índice Nacional de Precios al Productor (noviembre)

Resultado de la subasta de valores gubernamentales

Encuesta Anual de la Industria Manufacturera 2024, cifras preliminares

Registro de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (noviembre)

Encuesta JOLTS de ofertas de empleo en EU (septiembre)

El martes destaca el reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que permite conocer cifras de la inflación mensual, anual y subyacente de noviembre. Sus datos ayudan a medir la evolución general de los precios y resultan clave para evaluar el poder adquisitivo y para anticipar la postura monetaria del Banxico.

Adicionalmente, el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) mostrará el cambio en los precios relacionados con los costos de producción. Estos cambios frecuentemente anticipan movimientos en la inflación al consumidor, por lo que ayudan a identificar presiones de forma temprana antes de trasladarse al consumo.

Como cada semana, los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales mostrarán el apetito en el mercado por Cetes, Bonos y Udibonos. Es un reporte que permite inferir la percepción sobre la trayectoria de tasas y los riesgos económicos. Sirve como referencia para el costo de financiamiento del país.

En tanto, las cifras preliminares de la Encuesta Anual de la Industria Manufacturera 2024 ofrecerán un primer panorama del desempeño reciente del sector manufacturero. Este adelanto permite anticipar cambios en la actividad, evaluar la demanda externa y medir la salud de las cadenas productivas frente a condiciones económicas.

La encuesta JOLTS de Estados Unidos, por su parte, identifica las ofertas de empleo en la mayor economía. Ofrece señales sobre la fortaleza del mercado de trabajo. Un nivel elevado de ofertas indica dinamismo económico, mientras que una disminución puede sugerir enfriamiento, con efectos potenciales en el consumo y el crecimiento.

Miércoles 10 de diciembre: Anuncio de la Fed

Decisión de política monetaria de la Fed

Proyecciones económicas del FOMC

Inventarios de petróleo crudo de la AIE

El evento más importante de la semana será la esperada decisión de política monetaria de la Reserva Federal, el miércoles. En su último anuncio del año, el banco central podría recortar o mantener el nivel de la tasa clave. Tiene una gran influencia en los mercados globales, el costo del crédito y las expectativas sobre inflación.

Además de esa decisión, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés), dará a conocer sus proyecciones económicas para 2026. El reporte incluirá actualizaciones en las proyecciones de crecimiento, inflación y mercado laboral de Estados Unidos, por lo que es una fuente de orientación sobre la economía.

En tanto, como cada semana, se publicarán los inventarios de petróleo crudo de la AIE, que mostrarán el balance entre oferta y demanda de energía en Estados Unidos. Un aumento en las reservas suele presionar a la baja los precios; una disminución puede generar alzas. El indicador tiene impacto directo en los mercados financieros.

Jueves 11 de diciembre: Viajeros internacionales

Encuesta de Viajeros Internacionales (octubre)

Líneas de Pobreza (noviembre)

Nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en EU

Encuesta Anual de Comercio 2024, cifras preliminares

El jueves se espera en México la Encuesta de Viajeros Internacionales del Inegi, que muestra el comportamiento del turismo emisor y receptor. Sus resultados permiten evaluar la actividad turística, el gasto de visitantes y la entrada de divisas. Ayuda a medir la salud del sector y su contribución al crecimiento de la economía.

Además, se esperan las solicitudes semanales de subsidios por desempleo. Este es un reporte importante porque brinda una lectura oportuna sobre el mercado laboral estadounidense en el corto plazo. Un incremento puede sugerir debilitamiento económico, mientras que cifras más bajas reflejan estabilidad en el empleo.

Las cifras preliminares de la Encuesta Anual de Comercio 2024 proporcionan un adelanto sobre el comportamiento reciente del comercio. Permiten identificar tendencias en ventas, estructura empresarial y dinámica regional. Estos resultados ayudan a anticipar cambios en el mercado interno y a analizar la evolución del consumo.

Viernes 12 de diciembre: Actividad industrial

Feriado bursátil en México: Día del empleado bancario

Indicador Mensual de la Actividad Industrial (octubre)

En el cierre de la semana se espera el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), que mostrará la evolución de la producción manufacturera, minera, eléctrica y de construcción. El reporte permite conocer el impulso del sector industrial y ayuda a estimar su contribución al crecimiento económico general del país.

El feriado por el Día del empleado bancario en México reducirá la actividad financiera del país, con un cierre de los mercados y un menor volumen de operaciones, si bien las plazas de otros países funcionarán con normalidad. Todas las actividades en las sucursales bancarias estarán suspendidas hasta el próximo lunes.