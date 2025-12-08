La UDLAP entrega el Premio Nacional del Cuento en la FIL Guadalajara

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) entregó el pasado jueves el Premio Nacional del Cuento UDLAP, primera edición, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), al escritor oriundo de la Ciudad de México, Enrique Escalona, cuyo texto titulado “O Kyrios Jeri” destacó entre más de 600 textos que aplicaron al único galardón de su tipo a nivel nacional promovido por una universidad privada, que incluye un estímulo económico de 85,000 pesos.

“Es un honor ser el primero en recibir el Premio Nacional del Cuento UDLAP. Para mi carrera literaria será importantísimo. Siempre lo presumiré y estaré feliz recordando este momento. Que la celebración haya sido en la Feria Internacional del Libro, no sólo es un premio más, sino también, un claro ejemplo de los esfuerzos de la UDLAP por promover la literatura”, declaró Enrique Escalona.

Desde el Salón D de la Sala Internacional de la Expo Guadalajara también se realizó un innovador conversatorio literario entre el ganador y la reconocida autora mexicana, Ethel Krauze. Aquí, la autora no solamente reconoció el gran trabajo de prosa de Escalona, sino que también se convirtió en un momento inédito para hablar de la necesidad e importancia del cuento a nivel nacional e internacional para todas las personas.

“Las acciones y actividades que la UDLAP están impulsando para engrandecer y honrar la literatura y el cuento son dignas de ser aplaudidas y me quito el sombrero. Me siento honrada de ser parte de la premiación de Enrique y del conversatorio”, afirmó Krauze.

El evento contó con la presencia de múltiples autoridades y miembros de la comunidad UDLAP, entre ellos el rector, Luis Ernesto Derbez; la decana de la Escuela de Artes y Humanidades del centro de estudios, Perla del Rocío Fernández; el director académico del Departamento de Letras y Humanidades, Martín Sánchez Camargo y el coordinador de la Licenciatura de Literatura, Wolfson Reyes.

“Hemos buscado generar un espacio difusor en el estado de Puebla, pero con resonancia nacional e internacional. Con este tipo de actividades la UDLAP busca convertirse en una institución privada que fomenta la diversidad de conocimientos y particularmente las artes y las humanidades, donde la literatura ocupa un lugar especial”, comentó Sánchez Camargo.

En este evento se reunieron grandes plumas literarias como Alberto Ruy Sánchez, la periodista Eileen Truax y el director de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán, Gerardo Valenzuela.