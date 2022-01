La Fiscalía General de la República (FGR) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le ordenó entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) información sobre la investigación que inició contra Pío López Obrador, David León Romero y Morena.

El asunto quedó registrado en la controversia constitucional 6/2022, y en la que se solicita un acto de suspensión para evitar la entrega de la información mencionada.

El pasado 22 de diciembre, el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede) de la FGR, entregar al INE el expediente de la carpeta de investigación por la aparición de un video donde se observó a Pío López Obrador, hermano del Presidente de la República, recibir en 2015 fajos de dinero de David León, excoordinador nacional de Protección Civil.

En ese sentido, por mayoría de votos de los magistrados, el pleno de la Sala Superior del TEPJF declaró fundada la pretensión del INE de ordenar al agente del Ministerio Público de la Federación la entrega de dicha documentación.

El Tribunal determinó que el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE solicitó una copia simple de una carpeta de investigación, y convalidó que la información es necesaria para la sustanciación de diversos procedimientos en materia de fiscalización.

Ante las solicitudes, la Directora General de Asuntos Jurídicos y el Agente del Ministerio Público de la Federación de la Fede, habían negado otorgar copia de la citada documentación, por lo que el Secretario Ejecutivo del Consejo General del INE promovió dos juicios electorales.

Cabe destacar que ya en octubre pasado, el TEPJF había negado la petición de Pio López Obrador para que el Instituto Nacional Electoral concluyera la investigación en su contra, por lo que validó que el órgano electoral continuara las indagatorias.

El año pasado, un medio de comunicación difundió un video donde se observó a Pío López Obrador recibir fajos de dinero en un sobre por parte de David León. El hecho habría ocurrido supuestamente en el 2015 cuando estaban en marcha campañas políticas federales. Partidos de oposición a Morena presentaron al INE una denuncia, por lo que la Comisión de Fiscalización del órgano electoral nacional inició una investigación.

El jueves 7 de octubre del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció porque su hermano, Pío López Obrador, sea investigado por las autoridades competentes y en su caso de existir elementos, sea sancionado.

“Lo de mi hermano ha quedado ya muy claro de manifiesto que yo no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo, por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar. Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia, yo ya no me pertenezco”, afirmó aquel día.

