Al igual que los últimos 10 años, madres y familiares de personas desaparecidas en México salieron a las calles en varias ciudades del país para exigir justicia y verdad, todo ello en el marco del día de las madres.

Con carteles y playeras con los rostros de sus seres queridos, cientos de personas, principalmente madres, se movilizaron este 10 de mayo a lo largo y ancho de las principales avenidas o centros de justicia de entidades como Sonora, Baja California Sur, Morelos, Puebla, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Colima, Sinaloa, Baja California, Ciudad de México y Coahuila.

Bajo consignas como: “¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!”, “¡Ahora, ahora se hace indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables!” y “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, en la capital del país se llevó a cabo la décima Marcha de la Dignidad Nacional del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución.

También, más temprano, una comisión de víctimas buscó acudir a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador a entregar directamente demandas comunes, sin embargo, sólo fueron recibidas por Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y el subsecretario Alejandro Encinas, a las afueras de Palacio Nacional.

A través de un pronunciamiento, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), que es conformado por 74 colectivos de 22 estados de la República y de tres países de Centroamérica, señaló la importancia de no olvidar que actualmente en México existen más de 87,000 personas desaparecidas, este es un problema que no sólo no se ha resuelto, sino que está en aumento.

Ante esta tragedia nacional, añadió, cada vez somos más quienes buscan a las personas desaparecidas, además de enfatizar que la pandemia no los detendrá “Hasta Encontrarles”.

Se dijo que durante este año se hace especial énfasis en honrar a las madres y familiares que han perdido la vida en el caminar en busca de sus familiares desaparecidos, ello al subrayar que la contingencia no ha frenado su necesidad y deseo de encontrar a todas y todos, “por lo que exhortamos a las autoridades a asumir a plenitud su obligación buscarles y garantizar para ellos y nosotros nuestro derecho de acceso a la justicia”.

Así como llamar a la sociedad a sumarse a su lucha en el contexto de un día en el que no pueden celebrar, “porque nuestra familia no está completa”.

Piden a López Obradorque vete nueva ley

Asimismo, expresaron que ante las crecientes desapariciones, la gravedad de la crisis forense y tras la aprobación de una nueva y “regresiva” Ley de la Fiscalía General de la República, consideran importante enfatizar parte de sus demandas, entre ellas, el garantizar la búsqueda eficaz e inmediata tan pronto se notifique a las autoridades sobre la desaparición de una persona y es esencial emplear todos los recursos necesarios para ello, “en este sentido exigimos a las distintas autoridades implementar adecuadamente el Protocolo Homologado de Búsqueda”.

Además de exigir la coordinación interinstitucional entre los órganos que integran el Sistema Nacional de Búsqueda es fundamental, “por ello reprobamos que la nueva Ley de la Fiscalía General de la República diluya el papel y la responsabilidad de dicho organismo como parte de este sistema. La FGR debe asumir sus responsabilidades en materia de búsqueda de personas desaparecidas”.

Aunado a que se necesita atender la crisis de identificación forense con la puesta en marcha del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, con plena cooperación institucional especialmente de la FGR y las fiscalías estatales, presupuesto, respaldo político y respeto por su autonomía.

“En esta lógica reiteramos nuestra petición para que el presidente Andrés Manuel López Obrador ejerza su facultad de veto sobre la Ley aprobada recientemente para la Fiscalía General de la República, el día de hoy entregamos un oficio donde explicitamos dicha petición”, exigieron.

