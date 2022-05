Monterrey, NL. El exgobernador Jaime Rodríguez Calderón relató que el pasado 15 de marzo, sus propios escoltas lo detuvieron cerca del municipio de General Terán, con el pretexto de que en la carretera había problemas de la policía en contra de un grupo armado y tenían que esperar para recibir refuerzos, de acuerdo a un texto publicado en su cuenta de Twitter.

Desde que terminó su mandato, el gobierno estatal le otorgó escoltas. Explicó que ese día, se trasladó a Montemorelos para reunirse con algunos amigos y se subieron a una camioneta Suburban, dejando su vehículo en casa de un amigo, en General Terán.

Cuatro escoltas lo seguían en un vehículo Pick Up, que cuenta con radiofrecuencia del gobierno y con celulares y esto es del conocimiento de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y del Comisario General de la Policía Fuerza Civil, de la cual dependen.

“Recorrimos como 20 kilómetros y antes de llegar a nuestro destino por la carretera al Ejido Guadalupe La Joya, del municipio de General Terán, nuestros escoltas se nos adelantaron y nos pararon para decirnos que habían recibido instrucciones de sus mandos, que nos detuviéramos, porque supuestamente más adelante había problemas de la policía contra un grupo de la delincuencia organizada”, escribió el ex gobernador.

Por ello se detuvieron durante 30 minutos en la orilla de la carretera, pues la instrucción que recibieron los escoltas es que les enviarían refuerzos para escoltar al ex mandatario y a sus amigos.

“Como 20 minutos más tarde llegó una patrulla y un carro con agentes ministeriales y sin avisarnos nada, (uno de ellos) paró su carro enfrente del vehículo que traía mi amigo, o sea la Suburban, así estuvo como 20 minutos y sólo me decían que esperáramos”.

“Nosotros lo hicimos, hasta que yo pedí bajar del vehículo y preguntar qué pasaba y sólo me respondieron que tenían órdenes de esperar. Posterior a otros 15 minutos de espera, uno de ellos se acerca a mí y me dice que trae una orden de aprehensión contra mí”, recalcó El Bronco.

Aseguró que solicitó la orden de aprehensión y el ministerio público sólo le mostró una orden que traía en su teléfono celular, y Jaime Rodríguez le exigió que le presentara la orden de aprehensión en papel, sin embargo no la traía.

“Finalmente, recibe la llamada de algún jefe de él y le ordena que me suba de cualquier forma a su patrulla, yo accedí solo. Ya que llegamos al poblado de General Terán, ahí nos interceptó otra patrulla con otros agentes ministeriales donde ya traían la orden y me la mostraron, y así me llevaron hasta la Agencia Estatal de Investigaciones”, aseguró el ex gobernador.

Rodríguez Calderón recrimina que cuando fue detenido los policías le estuvieron tomando fotos e imágenes, las cuales fueron publicadas en los medios de comunicación, “gracias a la declaración pública del gobernador (Samuel García), donde él personalmente en sus cuentas de redes publicó esta noticia mucho antes de que se me mostrara la supuesta orden de aprehensión, en donde declara que (yo) iba huyendo, ¿ustedes creen que iba huyendo si siempre he sido custodiado por empleados de la Secretaría de Seguridad?”.

Los vehículos en los que se movía el ex mandatario son propiedad del gobierno y cuentan con localizadores satelitales y los escoltas usan la red de radiofrecuencia del gobierno, detalló.

Recordó que el presunto delito (electoral) del que se le acusa tenía desde 2018 en investigación y nunca fue notificado del caso para poder afrontarlo.