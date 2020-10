Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los pobladores de Hidalgo y Coahuila a que participen en las próximas elecciones del domingo 18 de octubre y hacer valer la democracia a través de elecciones limpias y libres.

Asimismo, confió en que este proceso electoral se lleve a cabo sin ninguna intervención ilegal.

“Que no se compren los votos, que se termine la práctica deleznable de entregar despensas, y de traficar con la pobreza de la gente para obtener votos, que se haga valer el voto libre secreto.

“Que no hay presiones de ninguna índole, que no haya acarreos, que no se rellenen las urnas, que los funcionarios de las mesas actúen con rectitud, imparcialidad, que no haya fraude electoral”, pidió el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Además de instar a la población de ambas entidades a que mantengan las medidas sanitarias para evitar la propagación del Coronavirus.

Acuerdo con Secretarías sobre servicio de protección federal

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el acuerdo, para que las secretarías dejen de contratar seguridad privada, tienen como fin fortalecer el Servicio de Protección Federal (SPF), pues muchas de las empresas particulares no reunían los “requisitos de profesionalismo, de honestidad, de disciplina”, además de que explotaban a sus trabajadores.

“Hemos decidido fortalecer un servicio federal con esta nueva corporación para que el gobierno no contrate a empresas particulares y que esta corporación se haga cargo de cuidar las oficinas, hospitales, escuelas, todo lo que se debe de proteger, por eso se creo este sistema”, informó.

El nuevo órgano, que será encabezado por Manuel Espino, busca evitar el “notorio” crecimiento de la protección privada que en los últimos gobiernos proliferaron bajo “la justificación de que no había policías de seguridad pública (...) “La tendencia era privatizar, ‘para qué vas a tener policías de seguridad pública si los pueden contratar para que te den el servicio’ y lo hacían las empresas, pero el colmo es que lo hicieran gobierno y la Secretaría de Gobernación“, enfatizó el mandatario.

Redes sociales y censura

El mandatario defendió de nueva cuenta su derecho de réplica hacia los medios de comunicación, además de aseverar que durante su gobierno no habrá censura.

“Ningún periodista, ningún medio de comunicación será censurado ni perseguido”, dijo luego de analizar las portadas de tres periódicos nacionales: El Universal, Reforma y Excélsior.

Después de considerar que su gobierno ha sido uno de los más a atacados por los medios de comunicación y al recordar que durante su carrera política fue víctima de censura, el tabasqueño clasificó a las redes sociales en nuestro país, pues, concluyó que mientras Facebook es más abierto y popular, Twitter está dirigido a las clases medias y altas.

“En el caso de las redes sociales es distinto el Twitter que el Face en lo que a nosotros nos corresponde, el Face es más abierto, y tiene una explicación: el Face es más popular, el Twitter tiene que ver con más con clase media hacia arriba”, expuso.

Reforma a la Ley del Infonavit

El mandatario mexicano dio a conocer que la iniciativa para reformar la ley del Infonavit tiene como propósito que los trabajadores puedan recibir sus créditos hipotecarios sin ningún intermediario y que puedan utilizar el dinero para construir sus casas y no obligarlos a adquirir viviendas en unidades habitacionales, por toda la corrupción que ha imperado en estos créditos.

Asimismo, señaló que tras reunirse con el Consejo de Administración del Infonavit, se busca llegar a un acuerdo en tema, por lo que, “como todavía no hay acuerdo de las partes, ayer me reuní con el Consejo para que se llegara a un acuerdo, o se explicara cuál es el motivo de esta iniciativa, y se avanzó bastante, y estamos apunto ya de lograr un acuerdo, y si se logra vamos a venir aquí y se va a explicar. Es muy importante la información, que los trabajadores sepan a qué tienen derecho, a dónde tiene que hacer el trámite, hasta cuánto pueden recibir de crédito, en fin toda esta información”, explicó.

López Obrador también acusó que debido a la “fiebre de construcción”, se provocó el abandono de 400,000 viendas y departamentos en México.

Investigación sobre robo de medicamentos

El presidente informó que ya hay testigos relacionados con el robo de medicamentos oncológicos de una bodega de la Ciudad de México.

“Se presentó una denuncia. Hay toda una investigación, ya se tienen testigos que vieron que se fueron en un tráiler. La investigación la está llevando el Gobierno de la Ciudad de México, por lo que esperamos en los próximos días se den los avances”, dijo.

Asimismo, reiteró que la escasez de medicinas es a nivel mundial, y por el cual cuesta mucho trabajo conseguirlos.

“Ha habido como una especie de bloqueo, nos ha costado mucho, hay una escasez de estos medicamentos en el mundo, pero, además hemos tenido problemas porque estos medicamentos eran controlados por los que vendían al Gobierno. Al momento de que ya no se les compra porque acaparaban toda la compra de medicamentos y había mucha corrupción, entonces empezamos a tener dificultades, porque es una mafia”, insistió.

Entrega de premios de rifa de avión

Los premios derivados del sorteo relacionado con la venta del avión presidencial, se entregarán el próximo viernes durante la conferencia matutina, adelantó el mandatario.

“Vamos en unos días a entregar aquí, van a venir los padres de familia y médicos que obtuvieron sus premios con la rifa del avión presidencial precisamente para informar y que no se distorsione vamos a informar aquí”, detalló.

Asimismo, recordó que hubo empresarios que compraron boletos “y nos pidieron que los entregáramos en las escuelas más pobres del país (…) No todos los empresarios son voraces. La mayoría de los empresarios de México es gente trabajadora y no todo el que tiene es malvado", añadió.