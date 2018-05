El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez El Bronco, aseguró que ningún gobierno cambia un sistema, lo cambia la propia sociedad y dijo estar orgulloso de los habitantes del país que están intentando ponerse de acuerdo para vivir mejor.

Ante empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que no va por la banda presidencial, sino lo que quiere es generar conciencia y reflexión en la sociedad de lo que pasa en México.

Jaime Rodríguez fue cuestionado por los empresarios de Coparmex con quienes habló sobre diferentes temas como justicia, empleo, cargas fiscales, política, entre otros.

Mencionó que el resto de sus días los va a dedicar a cumplir la promesa que le hizo a su hijo cuando lo encontró muerto, para cambiar la actitud de las personas, porque ser candidato independiente es muy difícil y complicado.

"No hay dinero, no hay recursos es la friega diaria, pero no importa, para mi es más poderosa esa promesa, no me da hambre, no como y no me pagan, no les estoy quitando a ustedes un peso para esta campaña, lo hacemos con un grupo de amigos que quieren que este México sea mejor”, resaltó.

Lamentó la salida de Margarita Zavala de la contienda electoral y señaló: “Imagínense la esposa del expresidente que no tenga lana para la campaña, yo no le creo".

Comentó que él quiere convencer a la gente con sus propuestas, con sus acciones y sus experiencias, con su capacidad, con sus errores y con sus esfuerzos.

Con respecto a su propuesta de "mocharle la mano" a los ladrones dijo "tenemos que tener penas más duras, como el mochar la mano. Sólo así podremos acabar con la corrupción y la impunidad, que es el origen de la inseguridad."

"Tenemos que tener penas más duras, como el mochar la mano. Sólo así podremos acabar con la corrupción y la impunidad, que es el origen de la inseguridad." @JaimeRdzNL #BroncoEnCoparmex #ManifiestoMx pic.twitter.com/QH2xlYEEVx — Coparmex Nacional (@Coparmex) 17 de mayo de 2018

También dijo que si es necesario que México se retire de los tratados internacionales en materia de derechos humanos para poner en practica su propuesta lo hará.

Reconoció que los que viven del asistencialismo no van a votar por él, “no importa, quiero que reflexionen”, y dijo que esas personas que viven en la pobreza reflexionen y puedan sacar a sus hijos a pesar de la pobreza, y los que tienen dinero reflexionen también que necesitan colaborar más con el país.

“Podrán irse a otro país, pero aquí tienen el ombligo enterrado, aquí están sus hijos, aquí está su familia. Esta es nuestra patria, nos estamos autodestruyendo con esta gran brecha entre los que tienen y no tienen, tenemos que esforzarnos a reducirlo sin la confronta, sin el esquema populista, asistencialista que puede llevarnos a un retroceso enorme”, puntualizó.