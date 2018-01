El coordinador del PRD en el Senado de la República, Luis Sánchez, descartó que exista voluntad por parte de legisladores priistas para sacar en el próximo periodo de sesiones los nombramientos del fiscal y magistrados anticorrupción ni la ley orgánica de la Fiscalía General.

“Llegamos al 2018 sin el fiscal general (...) no hay fiscal anticorrupción, y por lo que veo, pues este año muy probablemente no habrá —o por lo menos, de aquí a que concluya esta Legislatura— no habrá Fiscalía General, ni fiscal anticorrupción, ni magistrados anticorrupción”, reclamó el perredista en conferencia celebrada en la Cámara Alta.

Aseguró que es el PRI, fuerza mayor en la Cámara Alta, quien ha detenido los nombramientos y a la Fiscalía General debido a su falta de voluntad para concretar estos temas. “¿Quién detuvo aquí el nombramiento del fiscal general de la República? ¿Quién detuvo aquí el nombramiento del fiscal anticorrupción? ¿Quién detuvo aquí la revisión del artículo 102 constitucional para darle mejores condiciones tanto al fiscal general como al fiscal anticorrupción como al fiscal electoral? Es la fuerza mayor aquí en el Senado, que es el PRI”, acusó.

recurso vs la ley de seguridad

Por otro lado, afirmó que los legisladores de la Cámara Alta están a tiempo para interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior y confió en que se reunirán las 43 firmas que se requieren del Senado para poder impugnar una norma.

Informó que este lunes se reunieron los asesores del sol azteca en la Cámara de Diputados y en el Senado para construir la argumentación que habrá de sustentar la acción de inconstitucionalidad.

Explicó que se busca conformar un solo documento entre los senadores del PRD, el PT y los opositores del PAN a la norma para presentarlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Adelantó que uno de los argumentos que presentará el PRD gira en torno a que esta ley es inconstitucional en sí misma dado que el Congreso no tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior.

ana.langner@eleconomista.mx