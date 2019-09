El senador Emilio Álvarez Icaza vituperó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no haya realizado hasta ahora los esfuerzos suficientes para atender el tema de desapariciones en el país.

Como parte de los posicionamientos de las fuerzas políticas en el Senado de la República con motivo del primer informe de gobierno de López Obrador en el Senado, Álvarez Icaza indicó que si bien ha existido voluntad para atender el caso de las desapariciones de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dicho asunto no es el único.

“También hay que decir que el caso Ayotzinapa no es todo, que hay miles de víctimas más y que el tamaño de la respuesta no está siendo del tamaño de la crisis. Dicen algunos expertos internacionales: basta de buscar personas, hay que encontrarlas y me parece que el tamaño del ejercicio público que se está haciendo no está del tamaño del drama que se está viviendo”, dijo.

El también exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos refirió que se debe avanzar hacia esquemas en donde los familiares de las personas desaparecidas sean quienes busquen y encuentren fosas clandestinas.

“Que se ponga la capacidad de los equipos profesionales, que estén a la altura del ejemplo que nos han dado las madres de las víctimas y honestamente eso no está pasando”, apuntó.

Por otra parte, Álvarez Icaza opinó que en materia de política interior hay una debilidad estructural para atender el tema de los flujos migratorios que pasan por el país.

En este sentido indicó que debe ser la Secretaría de Gobernación quien atienda el tema y no la Secretaría de Relaciones Exteriores como ha sucedido hasta ahora.

“El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una serie de ofrecimientos que en mi opinión me parecen paradigmáticos, pero muy lamentablemente se ha abandonado la política de solidaridad por una perspectiva de seguridad nacional (…) A mi me resulta absolutamente vergonzoso que tengamos ahora a la Guardia Nacional conteniendo y persiguiendo migrantes, eso es un asunto inaceptable; no podemos tener a la Guardia Nacional persiguiendo y conteniendo la migración, me parece que es fundamental cambiar el eje”, opinó.

Álvarez Icaza aseguró que si bien hay presiones por parte de Estados Unidos, México no se puede permitir perder soberanía en materia migratoria.

Este jueves se debatirá en el Pleno de la Cámara Alta el tema de política interior como parte de la glosa del primer informe de gobierno de López Obrador.

