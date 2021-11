Delfina Gómez Álvarez respondió a las senadoras panistas María Guadalupe Saldaña Cisneros y Xóchitl Gálvez que “ahorita” lo que más le interesa y apasiona “es la educación” y que continuará como secretaria de Educación Pública porque tiene “calidad moral”.

“Si su atención, secretaria, y se lo digo con todo respeto, está en buscar una candidatura a futuro, que se deje esta responsabilidad porque ésta ocupa tiempo completo y energía, porque en educación, hay que decirlo así, están reprobados (...) urge frenar esta tragedia que se vive en el sector educativo”, le sugirió Saldaña Cisneros, en referencia a su claro interés por contender nuevamente, abanderada por Morena, por la gubernatura del Estado de México en el 2023.

Gálvez preguntó a Gómez Álvarez durante su comparecencia ante la comisión del ramo de la Cámara de Senadores para analizar el Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, “si no debería de separarse del cargo para atender” las denuncias en su contra, dos interpuestas por ella, sobre presunto desvío de recursos.

“Y yo tengo que ser muy sincera con usted, maestra. Yo le puse a usted una denuncia en la Fiscalía de Delitos Electorales y en la Fiscalía del Estado de México, porque aquí se desgarra la vestidura hablando de corrupción, pero está muy claro que el INE y el Tribunal Electoral confirmó que hay un desvío de 13 millones de pesos”.

La compareciente consideró no tener por qué dejar el cargo.

“En lo que se refiere a la situación esa del INE, yo lo único que les quiero decir es que agradezco esa pregunta, porque en primera, quiero agradecer a todos, a todos, a todos los que me mandaron mensajito y me dieron su situación de confianza, agradezco a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, a mis alumnos, a todos los que me conocen, saben que yo jamás, jamás haría una cosa así y que tengo, precisamente, esa calidad moral para estar aquí.

“De otra manera, efectivamente no estaría aquí porque mis padres, mi familia y mis amigos me enseñaron, ante todo, la pulcritud en un trabajo y en el desempeño de una función”.

rolando.ramos@eleconomista.mx