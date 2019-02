La mañana de este martes en conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre las declaraciones patrimoniales de sus funcionarios, los contratos de energía que no están dando resultados al Estado y el comportamiento de los mercados financieros.

La Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndida Sandoval, dijo que el 100% de los funcionarios del gabinete, incluyendo Secretarios de Estado, subsecretarios y directores, así como los delegados federales, ya tienen abierta en 100% su declaración patrimonial.

Sobre los casos de los departamentos no declarados por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, la titular de la Función Pública reconoció que inicialmente era reservado ese dato patrimonial de los funcionarios, debido a que son copropiedades con familiares. Sin embargo, indicó que ya están abiertas las declaraciones patrimoniales de ambos Secretarios de Estado. El presidente afirmó que fue muy claro con los funcionarios de su gobierno, en el sentido de que tenían que transparentar todos sus bienes, a pesar de los riesgos a su seguridad, y les agradeció que hayan aceptado.

El titular del Ejecutivo hizo un llamado a los legisladores federales para que aprueben la llamada “ley de austeridad republicana” que propuso, pues argumentó que ahí se incluyen temas como la obligación de todos los servidores públicos federales de presentar y transparentar al 100% su patrimonio, y también prohíbe la práctica del “chapulineo”, es decir, el salto de un cargo a otro de manera inmediata.

En tanto, informó que ya envió al Senado la propuesta de 12 “técnicos” (cuatro ternas) para la designación de cuatro consejeros de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Las cuatro ternas están conformadas por:

Paola Elizabeth López Chávez

Ángel Carrizales López

Luis Linares Zapata

Norma Leticia Campos Aragón

Jorge Amaya Mendívil

Alfonso López Alvarado

José Alberto Celestinos Isaacs

Mario José Silverio García Yépez

Raúl Morales Mitre

Edmundo Sánchez Aguilar

Fernando Juárez Martínez

Guadalupe Escalante Benítez

En otro tema, el presidente dijo que esperaba que las empresas con contratos de energía que no están dando resultados dijeran: ’quiero ir a la iglesia y no puedo’; ‘estoy cobrando y no doy resultado’. Esto luego de que Grupo Carso dijo que no renegociará los términos de los contratos de gasoductos que tiene con el gobierno federal. Indicó que el grupo está en su derecho, y el gobierno hará lo que le corresponde.

El Presidente pidió que nadie se asuste, pues no habrá actos "leguleyos"contra la inversión privada. Precisó que sí irá a buscar a los contratistas de energía, pero sólo para solicitarles que cumplan con sus responsabilidades contraídas. “Que algunos quieran ayudar en la reparación del daño voluntariamente; persuadirlos, convencerlos que así se contribuye a sacar adelante al país, pero no es apostar sólo a la legalidad, el problema es la inmoralidad”, explicó. Destacó que no vetará en su gobierno a ninguna empresa, salvo que no hayan cumplido con su responsabilidad. Pidió un “pronunciamiento” de todas las cámaras empresariales para comprometerse con la corrupción, el influyentismo y la impunidad.

En tanto, AMLO insistió en que el comportamiento de los mercados financieros del país ha sido bueno, y afirmó que aun cuando su plan de combate a la corrupción tenga efectos en la Bolsa Mexicana de Valores, no dará marcha atrás en dicho proyecto para impedir actos ilegales en el gobierno.