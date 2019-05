Pese a la división tan profunda por la que atravesó el PRD tras la salida de Andrés Manuel López Obrador y la conformación de Morena como partido político, esta fuerza no está condenada a ser minoritaria y hoy está en vías de transformación. Su objetivo es ser verdadera oposición a Morena, planteó Jesús Ortega.

En entrevista, el expresidente nacional del PRD señaló que la viabilidad de esta fuerza de cara al futuro está en no cometer los mismos errores que lo llevaron a obtener el año pasado los peores resultados en su historia. Uno de éstos, indicó, es depender de un sólo liderazgo. Recordó que en 30 años, el PRD ha participado en seis procesos electorales presidenciales, en los que tuvo dos candidatos emanados de sus filas: Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (tres veces) y Andrés Manuel López Obrador (dos ocasiones).

“Un partido que toda su vida la hace depender de la voluntad de un solo individuo y de un solo personaje comete un error. Ése es uno de los puntos que necesitamos superar”.

Agregó que también deben cambiar su plataforma política y programa electoral porque hoy todavía siguen abanderado causas desfasadas. Respecto a las corrientes internas, señaló, que si bien formalmente ya desaparecieron, la diversidad de pensamiento es lo que los ayudará a ser la antítesis de Morena.

En Morena el único pensamiento es el de López Obrador. ¿Un partido como ése tiene futuro? A mi parecer no. En el mundo los partidos que tienen perspectiva y futuro son los que alientan la ciudadanización, los que alientan la libertad de quienes participan en sus filas.

Ortega Martínez consideró que quienes conforman al PRD están llamados a transformarlo en un partido de izquierda libertario porque el gobierno de López Obrador está alentando una regresión al viejo régimen autoritario-totalizador, lo que significó el PRI durante las décadas que gobernó México.

“El PRD debe convertirse en una oposición a López Obrador, en una oposición que reclame el ejercicio de las libertades, el ejercicio de la ley, de los derechos humanos, de la libertad de conciencia, y de la libertad de expresión, todos estos derechos humanos deben ser eje central, rector del programa del PRD”.

Señaló que el partido se encuentra en proceso de superación y en vías de volver a ser una fuerza política muy influyente. En ese sentido, reconoció que será poco a poco el crecimiento del PRD.

No estamos condenados a ser un partido minoritario. Estas predicciones fatalistas y absolutistas que tienen algunos analistas políticos, no se cumplen… ¿Cuántas veces no nos han sepultado?

Denunció que existe una obsesión porque el PRD pierda su registro como partido nacional.

“El populismo lopezobradorista no quiere que exista un partido de izquierda que contraste sus equivocadas políticas con propuestas verdaderas de izquierda. López Obrador hizo todo porque el PRD no alcanzara su registro, destruir al PRD se ha convertido en una obsesión”.

[email protected]