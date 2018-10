Luego de Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció la compra de cuatro cargamentos de crudo ligero por 1 millón 400,00 barriles, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador dijo que esto es una muestra de la grave situación que atraviesa la industria petrolera nacional.

“El anuncio de que Pemex contrató la compra de 1 millón 400,000 barriles de petróleo al extranjero es una muestra más del gran fracaso de la política económica neoliberal o neoporfirista de los últimos 30 años”, afirmó el futuro mandatario, mediante su cuenta de Twitter.

El anuncio de que Pemex contrató la compra de un millón 400 mil barriles de petróleo al extranjero es una muestra más del gran fracaso de la política económica neoliberal o neoporfirista de los últimos 30 años. pic.twitter.com/1Rwe1GcfqI — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 23 de octubre de 2018

Cabe destacar que Petróleos Mexicanos asignó cuatro cargamentos de 350,000 barriles para la importación de crudo ligero tipo Bakken, los cuales serán entregados durante el próximo mes de noviembre.

Se trató de la primera ocasión en que una empresa estatal -de un país petrolero y exportador de más de 1 millón de barriles diarios en la actualidad- compra crudo al extranjero más allá de situaciones de emergencias ambientales.

Pemex detalló que evaluó diversas propuestas para el suministro de cargamentos de petróleo crudo ligero, de acuerdo con los parámetros establecidos por Pemex Transformación Industrial para que éstos contengan la calidad necesaria para el proceso del sistema nacional de refinación.

El crudo de este tipo viene de las formaciones de lutitas en Dakota del Norte, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

En reiteradas ocasiones, Obrador ha argumentado que es necesaria una intervención para frenar la caída de la producción petrolera, pues considera que desde que se aprobó la reforma energética, la extracción de crudo ha decrecido de 2.6 a 1.8 millones de barriles diarios.

El 17 de octubre advirtió que en su gobierno no se licitarán a privados nuevos contratos para exploración y extracción, mientras las rondas de licitación ya emitidas, reflejen resultados.

“Cuando se aprueba la reforma energética se dice que íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios de petróleo para este año, y estamos produciendo sólo 1 millón 800,000 barriles; de la reforma energética a nuestro días se han perdido 1 millón 200,000 barriles de petróleo, ha disminuido la producción, no llegó la inversión extranjera como se pensaba; no se aumentó la producción, por eso estamos evaluando, queremos resultados, ese no es un asunto ideológico, político, es juicio práctico, si funciona lo que hicieron, adelante, si no, tiene que entrar Pemex como va a ser, tiene que intervenir Pemex, vamos a intervenir para que se siga extrayendo petróleo, porque no se puede permitir que siga cayendo la producción, pondría en riesgo, y vamos a rehabilitar las refinerías. He hablado de esto con las empresas, y ellos han aceptado el reto, el desafío de que bajaran resultados, entonces, vamos a esperar para que empiecen a producir”, comentó.

