A una semana del regreso a clases presenciales a nivel nacional, los retos y lecciones por aprender son vastos, ya que aunque los contagios al interior de las escuelas es tema prioritario, no se debe pensar en un nuevo cierre de los centros educativos, ya que el continuo aprendizaje y desarrollo socioemocional que otorgan las instituciones educativas a los menores es de igual prioridad, señalaron expertas en la materia.

Tanía Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), indicó que el regreso a las escuelas y lo que ello implica no era un asunto que iba a quedar resuelto el 30 de agosto, ya que es evidente que se trata de un proceso gradual que se debe ir atendiendo según los estándares y lecciones aprendidas en las próximas semanas o meses, las cuales, también deben ser objeto de modificación a través de un diálogo nacional.

“Esa capacidad de adaptación va a tener que estar instalada en el país a partir de un amplio diálogo nacional, donde haya el reconocimiento de todas las voces (...) para que este retorno, que no es ni de un día ni una semana, sino paulatino, pueda ir avanzando”, expresó.

Para la también defensora de los derechos de la infancia mexicana, existen diversos diagnósticos que se deben tomar en cuenta luego del regreso a las aulas, entre ello, el analizar las necesidades de cada plantel, y las dinámicas humanas de éstos.

Además de una nueva adaptación de los contenidos escolares, ya que se debe abrir un espacio para que los alumnos entiendan lo que pasa en su entorno social a raíz de la pandemia, pero todo ello, con la idea de continuar con las clases.

“Seguimos pensando que el retorno es necesario (...) es momento de reinventar la vida en las escuelas, de pensar en los cómo y no en los por qué no y sobre todo, haciéndonos cargo de que en realidad, tristemente todos los datos indican que las violencias que están viviendo los menores fuera de sus escuelas es más grave que la posibilidad del contagio”, añadió.

Por otro lado, Ramírez Hernández lamentó la enorme alarma que causó el retorno a clases.

“Eso nos habla de que se estigmatizó el espacio escolar y que una vez más, en México, un país adulto centrista, sigue viendo a sus menores como incompletos, incapaces, y como personas que no están enteramente habilitadas para comprender y respetar las medidas sanitarias”, enfatizó.

Logística

Por su parte, Fátima Masse, directora de Sociedad incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), reconoció que a una semana del regreso a las aulas se mantiene un escenario de incertidumbre aunque, existe mayor claridad de lo que está sucediendo al interior de cada escuela.

La experta añadió que el principal desafío está en la logística que deben emprender las escuelas, lo cual va de la mano de aquello que era inevitable: los contagios en los centros educativos.

“Los primero casos muestran que existe una reacción diferenciada en materia de protocolos que tiene cada escuela y estado, sin embargo, el reto aquí no es que haya casos en una comunidad educativa, y no es una razón para decir que fracasaron las clases presenciales, pues el reto es cómo lograr contener y aislar esos casos y que la escuela no se vuelva un centro de contagios”, consideró.

Además, agregó que “es parte de toda la incertidumbre que hay (...) pero cada estado debe adaptar los lineamientos que ofrece la SEP a su propio centro y así tomar decisiones en función de la evidencia que tiene”.

Consideró que la lección hoy en día es no perder el tiempo, y hacer las cosas de manera planeada, coordinada y no solo centrarse en el tema sanitario, porque sin duda hoy es la prioridad, pero la razón por la que los niños van a la escuela es para aprender y continuar su desarrollo socioemocional.

“Y si no mejoramos la planeación en torno a lo que se requiere, a cómo lograr metas de aprendizaje y garantizar los prioritarios, realmente vamos a estar perdiendo el tiempo (...) sobre todo por el futuro profesional de estas nuevas generaciones”.

Detectan alumnos infectados

A nivel nacional, entidades como Nuevo León, Jalisco, San Luis Potosí, Morelos, Guanajuato, Tabasco, entre otras, han presentado a lo largo de estos días casos de coronavirus entre la comunidad escolar, lo que provocó en algunos casos el cierre de las instituciones educativas, sin embargo, en muchos de estos contagios no se han logrado confirmar que se hayan dado al interior de los planteles.

El caso mas reciente, se dio en el estado de Tabasco, donde fueron detectados 58 casos de Covid-19 en los planteles de la entidad.

Todo apunta a que “los niños se contagiaron en sus casas” y no presentaban síntomas, dijeron las autoridades sanitarias de aquella entidad.

Cabe señalar que dichas contagios se detectaron luego de un plan piloto donde los menores eran estudiados al interior de las escuelas.

Abandono

En el tercer informe de labores, la SEP detalló que el abandono escolar en el pasado ciclo escolar fue de 0.4% para los alumnos de educación primaria; la dependencia federal prevé que este porcentaje se mantenga para este periodo educativo 2021-2022.

En cuanto al segmento de alumnos de secundaria, el documento abundó que el abandono fue de 2.7%, las previsiones para el actual curso es de 1.4%, es decir se espera que un número menor de jóvenes no dejen las clases.

Por otro lado, la SEP dio a conocer que si se compara el ciclo escolar anterior con el actual, se presenta una disminución de 656,000 alumnos, 1,572 escuelas y más de 15,000 docentes a nivel nacional, lo anterior es equivalente a una disminución de 2.6; 0.7; y 1.3%, respectivamente.

Para llegar a las anteriores cifras, se mide el porcentaje alumnos matriculados que abandonan la escuela de un ciclo escolar a otro. (Con información de Iván Rodríguez)

