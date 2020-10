La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó la mañana de este viernes que la CDMX se mantendrá la próxima semana en semáforo naranja, color que conserva desde el pasado 26 de junio.

No bajemos la guardia. Sigue siendo tiempo de protegerte y proteger a los demás. No contagiar y no contagiarse. Usa cubrebocas”, escribió Sheinbaum en su cuenta de Twitter.