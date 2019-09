A casi un año de la administración de Andrés Manuel López Obrador las autodefensas han aparecido como un nuevo reto ante los intentos de pacificación en el país.

En fechas recientes las autodefensas han arremetido de manera directa contra los elementos del Ejército que realizan acciones en materia de seguridad pública. Videos difundidos en redes sociales dan cuenta del sometimiento de elementos castrenses por integrantes de estos grupos armados.

Hasta ahora, el presidente López Obrador ha manifestado que la actitud de los elementos del Ejército ha sido correcta al no enfrentarse con los pobladores armados de manera directa.

En fechas recientemente también el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta acudió a La Huacana, Michoacán uno de los municipios cuna de los grupos disidentes.

En entrevista, la directora de Causa en Común, María Elena Morera, quien fue parte del primer acuerdo firmado entre las autodefensas, en el 2014, y el gobierno de Enrique Peña Nieto, aseguró que tanto en aquel entonces, como ahora, no existe una estrategia para desarticular a los grupos ciudadanos armados.

El Economista informó el pasado 22 de agosto que tras el acuerdo firmado entre Alfredo Castillo Cervantes —personaje cercano a Peña Nieto desde que éste último era gobernador del Estado de México y quien fue designado como comisionado para la seguridad y el desarrollo de Michoacán y las autodefensas—, el Ejército y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública fondearon la actuación de las autodefensas a través de proveerles herramientas para su comunicación, traslado y operación.

Este acuerdo, afirmó Elena Morera —el cual también suscribió como testigo— fue un fracaso además de que sirvió para que el gobierno subvencionara a un grupo criminal frente a otros.

“Yo creo que esas negociaciones que se hicieron en 2014 fueron un fracaso. Ya en algún momento contaré la anécdota de cuando nosotros estuvimos ahí que pensé que nos iban a matar. Fueron un fracaso porque no estaba claro cómo iban a hacer el ordenamiento real, se les pidió que tenían que deponer las armas, que las armas iban a estar registradas por el Ejército.

“Que tenían que pasar por un proceso de control de confianza, por un proceso de reclutamiento, que serían guardias rurales y pues en el papel se veía bien pero en la práctica resultó que no pasó por ninguno de estos procesos y se fortaleció a un grupo delincuencial frente a los otros”, dijo.

El riesgo de fortalecer a un grupo “delincuencial” ante otro, aseguró la directora de Causa en Común, se mantiene en la administración de López Obrador.

“No vemos que la Secretaría de Gobernación y el subsecretario Peralta tenga una estrategia más allá de ir a platicar y esto me parece sumamente peligroso porque lo único que haces es fortalecer a un grupo frente a otros o a varios grupos frente a otros”, sostuvo.

Elena Morera mencionó que los videos difundidos en los que se ve sometidos a elementos del Ejercito mexicano ponen en peligro el prestigio y la confianza ciudadana en los elementos castrenses quienes ante la sociedad mexicana mantienen una alta credibilidad a diferencia de los policías a quienes se “les ha criminalizado”.

“Ahora tampoco no se va a respetar al Ejército y esta situación me parece sumamente compleja para los mexicanos porque sí necesitamos que se respete a las instituciones y que se respete a las leyes; pareciera que estos mensajes que se manda desde el gobierno federal de `abrazos y no balazos´ pareciera que trajeran otro fin que es desprestigiar al Ejército”, enfatizó.

La activista concluyó que en los últimos operativos lanzados por el Ejército en las zonas de actuación de las autodefensas parecieran carecer de inteligencia previa para conocer el número de elementos a desplegar en el lugar así como capacitación de los mismos soldados para realizar labores de contención.

“Ojalá me equivoque pero creo que va a llegar un día en el que tengamos una tragedia porque o los soldados no se van a aguantar y van a disparar o esta gente va a disparar en contra de los elementos”.

Las primeras autodefensas surgieron en el país como respuesta ante el asedio de los grupos criminales hacia poblaciones en donde el Estado los desprotegió y abandonó ante los criminales.