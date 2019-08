Colectivos feministas realizaron un llamado para que las fiscalías especializadas en atender los feminicidios cumplan a cabalidad sus funciones de investigar los asesinatos de mujeres en el país.

En conferencia de prensa, Kenya Hernández, del colectivo Zapata Vive, denunció que en Ometepec, Guerrero, uno de los municipios en donde se declaró alerta de género en el 2017, las instalaciones de la fiscalía especializada en atender los feminicidios es ocupada actualmente como una bodega.

“Tenemos el caso de Ometepec, que es uno de los ocho municipios con alerta de género en el 2017, en el estado de Guerrero. Resulta que la fiscalía especializada no atiende. A mí, que soy abogada y me toca llevar feminicidios, cuando llego a la oficina de la fiscalía especializada está llena de sillas y de mesas llenas de polvo. Es una bodega. Lejos de realmente atender el problema, el estado no está haciendo nada”, indicó.

Kenya Hernández manifestó también que la violencia que padecen las mujeres indígenas en Guerrero no es atendida por las autoridades.

“Hay una violencia muy marcada y poco hacen las instituciones en el tema (...) poco hacen para poder frenar esa violencia contra las mujeres indígenas, y creemos que es necesario poner el dedo sobre la llaga”, sostuvo.

En este sentido, la activista añadió que la violencia de género en las montañas de Guerrero es muy marcada, ya que se siguen dando casos de ventas de mujeres para matrimonio.

“Todavía sigue existiendo este tema de cosificación, de que a la mujer se le considera una ‘cosa’ y no un sujeto de derechos. Entonces, eso es importante decirlo, y al final de cuentas trabajarlo como sociedad organizada, como feministas, pero que también el Estado asuma sus responsabilidad y que el Estado reconozca que ha sido omiso y que también tiene responsabilidad por acción y por omisión en el caso de todos los feminicidios y en el caso de toda la violencia hacia la mujer”, aseguró.

Por otra parte, en su conjunto, los colectivos Restauradoras de Glitter, Red Feminista Políticamente Incorrecta y la activista Mar Cruz llamaron a no criminalizar la protesta pública sobre la violencia contra las mujeres como ha sucedido tras la manifestación de hace unas semanas.

En este sentido, indicaron que tras las protestas lo que ha trascendido son las pintas realizadas sobre los monumentos históricos en la Ciudad de México, cuando el objetivo es que la cobertura mediática se centre en la violencia machista y las agresiones que padecen miles de mujeres a diario.