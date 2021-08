El excandidato a la Presidencia, Ricardo Anaya, lanzó la mañana de este miércoles un reto al presidente Andrés Manuel López Obrador, en respuesta al citatorio que tiene para presentarse en el Reclusorio Norte.

“Yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos -del presidente AMLO-, Pío y Martín, y que nos den el mismo trato”, dijo Anaya en un video publicado en su cuenta de Twitter.

En dos días, López Obrador me ha dedicado 58 minutos de su “mañanera”. Yo le respondo en 1 minuto con un reto. pic.twitter.com/lnvW3AECZv — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 25, 2021

Anaya apuntó que no existen investigaciones o acusaciones contra los hermanos del primer mandatario por el destino de los recursos donde fueron exhibidos en videos recibiendo dinero en efectivo por parte del ex titular de la Coordinación de Protección Civil, David León.

El martes, por tercer día consecutivo, el presidente López Obrador insistió en que no tiene que ver con la investigación y el citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) al excandidato presidencial del PAN.

Anaya atribuyó al mandatario federal la reactivación de la investigación en su contra, pues dijo que enfrentar un proceso penal lo anularía de participar como candidato presidencial en 2024. “Que te quede bien claro, Andrés Manuel. Yo no me escondo y doy la cara. Y me exilio con mucho dolor de mi país para poder seguir luchando. No te vas a deshacer de mi”.