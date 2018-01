La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alertó que el sistema Compranet carece de interconexión con otras plataformas gubernamentales, además de no tener los documentos de contratación pública completos y, en caso de que al sistema no se le acompañe de una reforma a las contrataciones públicas, no podrá alcanzar sus objetivos, entre ellos el de transparencia.

De acuerdo con el documento Rediseñando Compranet de Manera Influyente, 68% de las contrataciones públicas en el 2017 se realizó vía adjudicación directa, en tanto que 18% de los contratos se realizaron mediante mecanismos abiertos a competencia.

Por lo cual, mejorar los procesos de licitación abierta es un pendiente, además de que “el estado actual de los datos de Compranet no permite realizar con facilidad un análisis completo de las actividades de contratación pública”, indica el documento.

Asimismo, el estudio generado a través de consultas a sociedad civil, empresarios y funcionarios públicos, agrega que la eficiencia en el proceso de contratación pública es entorpecido por la falta de interconectividad con otros sistemas gubernamentales: “la información no fluye automáticamente de manera horizontal ni de manera vertical”.

Estos problemas reduce la eficiencia y aumenta el trabajo administrativo, además de que dificulta el poder hacer uso relevante de la información, enfatiza la OCDE en el documento realizado en cooperación con la Secretaría de la Función Pública, dependencia encargada de Compranet.

Hacer eficientes los procesos de contratación, indica el estudio, podría ahorrar por lo menos 12% en costos de transacción relacionados con los procesos de contratación pública, además de que el emplear una plataforma electrónica para este fin podría reducir los precios pagados por el gobierno mexicano en los convenios.

Como recomendaciones, la OCDE afirmó que es conveniente que el sistema de contratación electrónica federal forme parte de un programa de varias etapas en las que se incluya reformas legales que den sustento a los cambios.

“Si la realización de cambios considerables a Compranet se considera simplemente como un proyecto de modernización tecnológica, sin acompañarla de una reforma a la contratación pública, el proyecto podría no alcanzar los beneficios previstos”, enfatiza el estudio.

Por su parte, México Evalúa que participó en el estudio, hizo énfasis en que se deben de integrar la totalidad de la documentación de los acuerdos que tenga la federación.

Además de “mejorar la captura de información, estableciendo responsabilidades sobre la información y generando auditorías sobre su calidad”, entre otras recomendaciones.