Padres de niñas y niños con cáncer se manifestaron nuevamente en el Senado de la República para exigir a los legisladores el suministro de quimioterapias y medicamentos, en esta ocasión fueron acompañados por Adrián LeBarón.

A su llegada, el integrante de la familia LeBarón dijo que su respaldo con los padres de familia de los menores es porque él también es un inconforme del sistema y lamentó la insensibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador para atender estos casos.

Respecto a la negativa del Ejecutivo federal por recibir personalmente a la “Caravana por la Paz” convocada por el poeta Javier Sicilia y la familia LeBarón, la cual saldrá el 23 de enero de Cuernavaca y llegará a la Ciudad de México para presentarse en Palacio Nacional, Adrián LeBarón expresó que “no hay mal que por bien no venga”.

“Pues, de la que se pierde, porque yo sí siento que hay mucha, y que vamos a encontrar mucha solidaridad, yo siempre quiero ser recordado como alguien que aboga, que está presente en estas causas. Por eso digo, de la que se pierde", dijo Adrián LeBarón.

“Yo pienso que es mejor que no nos reciba para que quede en la historia. Y no hay mal que por bien no venga, que no nos den atole con el dedo. Creo que es falta de sensibilidad, porque no está entendiendo, le está dejando el paquete a alguien más”, dijo en la entrada del Senado.

Alertan sobre falta de suministros

Israel Rivas, representante de los padres de familia afectados por la falta de medicamentos en el Hospital Infantil de México "Federico Gómez", aseguró que la falta de los suministros ya se ha extendido a otros estados.

“Hoy estamos a 20 de enero y no está funcionando, el problema es que si el Insabi no funciona, quién va a reponer a los muertos que causen las negligencias", dijo Israel.

