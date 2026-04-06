Optimismo económico, a pesar de los riesgos

En medio de uno de los conflictos bélicos más graves que se han registrado, en el escenario internacional, en los últimos años y, en el contexto de mayor complejidad observado en las finanzas públicas, el gobierno mexicano, presentó la hoja de ruta económica y fiscal, con el que planea y al mismo tiempo rinde cuentas sobre el presupuesto nacional.

En términos generales, puede afirmarse que, pese a los notables riesgos externos e internos, el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene un perfil marcadamente optimista.

El equipo hacendario, encabezado por Edgar Amador, proyecta tasas de crecimiento económico, notablemente más elevadas, respecto de lo que se ha registrado en los últimos siete años, en los que la economía nacional ha crecido menos del 1% anual.

Además, son más altas que las proyecciones de la mayoría de los analistas no gubernamentales.

El optimismo en sí mismo es positivo.

El riesgo es que las proyecciones gubernamentales, fundadas en supuestos macroeconómicos sobre ponderados, que consideran mayores ingresos o menores gastos, podrían redundar en un mayor déficit o la necesidad de recortes de gasto público o un aumento desproporcionado de la deuda.

Y eventualmente, en el caso de que la deuda exceda lo que se proyecta, se registrarían potenciales riesgos sobre la calificación crediticia del gobierno.

Los hechos

De hecho los pre criterios para el 2027 prevén un mayor endeudamiento, una caída del 6% real del Gasto Programable y aumento en las Participaciones a Estados y Adefas.

Además, estima un incremento en las pensiones de 4.5% nominal, a 2.4 billones de pesos, equivalentes al 35% del gasto programable.

Deuda: 21.8 billones en 2027

La deuda pública crecerá 5.1 billones de pesos, a la mitad del sexenio.

El gobierno federal planea contratar más deuda de lo que calculó originalmente, cuyo saldo alcanzará 21.8 billones de pesos en 2027 y significará un incremento de 5.1 billones en la primera mitad del sexenio

Los analistas no gubernamentales estiman que la deuda va a superar las previsiones oficiales y advierten que la calificación soberana se encuentra en riesgo.

Las expectativas

Para el cierre de los años 2026 y 2027 prevé tasas de crecimiento de entre 1.8% y 2.8% para este año y de 1.9% y 2.9% para el próximo año.

Espera que la inflación sea de 3.7% en 2026 y 3.0% en 2027.

En finanzas públicas al 2027, prevé un balance presupuestario de -3.0% del PIB; Requerimientos financieros del Sector Público (RFSP), balance amplio, de -3.5% del PIB; superávit primario de +1.1% del PIB. Deuda pública (SHRFSP) en 55.0% del PIB (vs. 54.7% en 2026).

Otras variables: Tipo de cambio promedio ~18.5-18.6 pesos por dólar; tasa de interés (Cetes) a 5.5% al cierre del 2027; precio del petróleo 54.7 dólares por barril; plataforma de producción, 1.80 millones de barriles diarios.

Escenario complicado

El doble escenario complicado, en lo externo y en lo interno, amplía el nivel de incertidumbre y dificulta más los riesgos que ya venía registrando el gobierno mexicano que heredó el nivel de déficit fiscal más alto en la historia reciente.

El conflicto en el Medio Oriente, y la posibilidad de que se extienda en el tiempo y se agrave, tanto en la conflagración bélica como en los impactos económicos internacionales, marcan un desafío mayúsculo para los planeadores económicos gubernamentales.

Petróleo caro, presiones inflacionarias

En los últimos días se han registrado evidencias de la complejidad del contexto internacional.

Hacienda tuvo que aumentar el estímulo al IEPS para combustibles.

Aumentó a 81% subsidio a diesel, todo con la intención de evitar alza inflacionaria. Además Hacienda decidió aumentar el estímulo fiscal a las gasolinas Magna y Premium de 31.4 y 18.48 por ciento, que se traduce en un subsidio de 2.0998 y 5.9791 pesos por litro.

La dependencia reconoció en los Pre-Criterios de Política Económica 2027 que con estos estímulos busca contener las presiones sobre los costos de transporte y producción, principalmente.

Hacienda prevé que el conflicto dure alrededor de dos meses y que por el estímulo al IEPS dejará de captar 15,800 millones de pesos.

La guerra impactará los ingresos petroleros del país que registrarán una caída de 47,300 millones de pesos.

Atisbos

Nadie sabe ni puede anticipar qué ocurrirá y por cuánto tiempo más continuará el conflicto en Medio Oriente.

Lo consecuente es que en México, se comiencen a tomar las decisiones internas que se requieren para detonar la inversión privada, que es la llave para aumentar el crecimiento económico. Al tiempo.