Con diversificación, MG busca evitar aranceles

Para hacer frente a los aranceles del 50% que cobra México a los autos chinos, MG México define su estrategia de blindaje para seguir posicionado dentro del Top 10 de ventas en el mercado mexicano, que al ser parte de Grupo SAIC, podría activar el “sourcing” (abastecerse de proveedores locales o externos) o bien importar desde países con beneficios comerciales, adelantó Daniel Nava, vicepresidente de operaciones de MG Motor México.

El directivo de la automotriz chino-británica afirmó que MG México se encuentra en el proceso de consolidación en el mercado nacional, por lo que antes de dar el paso a la producción local, la marca ha priorizado la profesionalización de su red de distribuidores y el robustecimiento de infraestructura postventa que atienda más de 280,000 clientes.

En entrevista con El Economista, el vicepresidente de MG Motor México aseguró contar con la flexibilidad necesaria para mitigar impactos arancelarios sin trasladar costos excesivos al consumidor mexicano.

La estrategia reside en su estructura global. “La ventaja de ser parte de grupo SAIC nos da acceso a muchas oportunidades, hay plantas que no están solo en China, sino tenemos sourcing u orígenes distintos y entonces vas a tener algunos de esas líneas de producción”.

Entre sus opciones para importar autos sin arancel se encuentra Europa (España) o bien países del sur de Asia, ya que no sólo busca mantenerse en “el top 10” de la industria con su modelo sedan MG5, sino alcanzar el 4% de la participación de mercado mexicano en 2026.

Periodo de consolidación

En el marco de la inauguración del nuevo centro de entrenamiento de la automotriz que implicó una inversión de 15 millones de dólares y 3,000 metros cuadrados, MG Motor México delineó lo que será su hoja de ruta para un 2026 que se percibe de consolidación.

Tras un arranque de año histórico, con un crecimiento del 31% en el primer trimestre del 2026 respecto al periodo anterior, la firma de origen británico perteneciente a SAIC proyectó que el mercado mexicano se mantendrá estable "flat", rondando entre 1.5 y 1.6 millones de unidades comercializadas a nivel industria.

En este escenario, su apuesta no es sólo el volumen, sino la retención: actualmente presumen un índice de retención en talleres del 86% y una disponibilidad de refacciones del 94% en el primer pedido.

Daniel Nava sostuvo que el Centro de Entrenamiento está configurado para capacitar de manera estandarizada a técnicos y equipos en los cuatro tipos de propulsión que conviven en la industria: combustión interna, híbridos, híbridos enchufables y vehículos eléctricos.

La intención de MG de estandarizar procesos de Mérida a Tijuana. Con herramientas especializadas para vehículos eléctricos e híbridos, la marca se prepara para una tendencia de mercado donde el auto se convierte en un "gadget" de movilidad.

Ante el repunte inflacionario y el costo de los combustibles, MG ve una oportunidad en sus vehículos de nuevas energías y 13% de sus ventas ya son modelos híbridos o eléctricos.