Detenciones de generadores de violencia suben 16%

La presencia de elementos militares y navales en tareas de seguridad pública permitió el desarrollo de operativos especiales en Michoacán, Jalisco, Nayarit y Sonora para enfrentar la acción de los grupos criminales, en tanto que con la operación Frontera Norte se reforzó la seguridad y el combate a redes criminales dedicadas al tráfico de narcóticos y precursores químicos, y contuvo el flujo de armamento de Estados Unidos de América hacia México, reportó el gobierno de México a la Cámara de Senadores.

El Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Apoyo a la Seguridad Pública, que abarca el periodo del 20 de mayo al 19 de noviembre de 2025, remitido a la Cámara Alta en acatamiento de la Constitución, precisa que la coordinación absoluta de las fuerzas armadas con el gabinete federal de seguridad pública dio como resultado que durante el referido semestre se lograra la detención de 18,138 generadores de violencia y la destrucción de 320 y 296 hectáreas de amapola y marihuana, respectivamente.

Además, fueron destruidos 65 laboratorios clandestinos dedicados a la elaboración de metanfetamina y aseguraron 14,106 vehículos terrestres, siete aeronaves, 52 millones 457,270 pesos, 1 millón 72,421 dólares, 352 kilos de fentanilo, 8,571 armas de fuego y 1,273 granadas, entre otras drogas y armamento.

Durante el mismo periodo de 2024, fueron detenidas 15,513 personas y destruyeron 1,924 y 1,154 hectáreas, respectivamente, de amapola y marihuana, así como 121 laboratorios clandestinos de metanfetamina; aseguraron 7,019 vehículos terrestres, cinco aeronaves, 120 millones 53,719 pesos, 5 millones 530,638 dólares americanos, 151 kilos de fentanilo, 6,250 armas y 247 granadas.

Al comparar las cifras de ambos periodos se confirma un aumento de 16.9% en la detención de generadores de violencia, de 101% en los vehículos terrestres asegurados, 40% en las aeronaves, 133,1% en la incautación de fentanilo, 37.1% en el tema de armas y de 415.4% en las grandas.

Mientras que se registraron disminuciones en la destrucción de hectáreas de 83.4 y 74.4% de amapola y marihuana, respectivamente. Además de 46.3 en la destrucción de laboratorios. También hubo baja en el dinero asegurado, para los pesos fue de 56.5% y de 80.6% para los dólares.

La implementación, desde febrero de 2025 por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), consigna el reporte, de la Operación Frontera Norte, cuyo objetivo es reforzar la seguridad y combatir las redes criminales dedicadas al tráfico de drogas y al flujo de armamento de Estados Unidos de América hacia México, derivó en el decomiso de 285 kilogramos de fentanilo y de 1 millón 206,008 pastillas de la droga sintética, y la detención de 4,706 generadores de violencia. (Con información de Redacción)