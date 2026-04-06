Transportistas y agricultores se movilizan en 20 estados

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) bloqueó carreteras en al menos 20 estados hoy, lunes 6 de abril, en protesta por la inseguridad, las carencias en el sector y el incumplimiento de acuerdos con autoridades.

Las movilizaciones se anunciaron para las carreteras México–Puebla, México–Querétaro, México–Pachuca, México–Cuernavaca, Carretera 45 (Panamericana), Carretera 49 (Zacatecas–San Luis Potosí), Autopista de Occidente, Culiacán–Mazatlán, Morelia–Pátzcuaro, Salamanca–Celaya, entre otras.

El paro, indicaron, “no es un capricho, es una necesidad”, al señalar que los operadores enfrentan asaltos, extorsiones y asesinatos en carreteras, además de condiciones económicas adversas.

La ANTAC y el FNRCM también criticaron a organizaciones como la Concanaco Servytur, la Concamin, ANPACT, ANTP, Canacar, Alianza Mexicana de Transportistas A.C. (AMTAC), HAMOTAC y Canapat, entre otras, que se deslindaron de la movilización y que reiteraron que las soluciones deben construirse mediante diálogo institucional.

Los convocantes las acusaron de representar intereses empresariales y de mantener cercanía con autoridades en lugar de defender a los transportistas.

A su vez, la Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que “no existe razón alguna para manifestarse” y subrayó que el gobierno federal ha mantenido diálogo con productores y transportistas desde 2025.

Segob informó que se han destinado más de 3,400 millones de pesos para apoyar a productores de granos básicos y que se han sostenido reuniones con transportistas, en coordinación con la Guardia Nacional, para atender la inseguridad en carreteras y problemas administrativos.

“La mayoría de las organizaciones han decidido no movilizarse”, señaló la dependencia.