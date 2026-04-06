¿Gobernadores granada?

Sujeta con alfileres, la coalición oficialista podría escribir otra historia en el 2027. La petulancia de Luisa María Alcalde, Pablo Gómez y Arturo Zaldívar había exacerbado el resentimiento entre los dirigentes petistas y pevemistas, emplazados a dar su respaldo absoluto a la reforma electoral de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

El “Plan A” era insalvable. Y la disolución del vínculo de Morena con el PT y el PVEM en las elecciones federales parecía quebrarse, después de una década sin altibajos. Con muchos esfuerzos, Rosa Icela Rodríguez logró frenar las hostilidades y mantener la alianza, aunque los partidos minoritarios ya habían elevado sus exigencias.

Hace dos meses, quedó sellado el pacto en Palacio Nacional: para el 2027, petistas y pevemistas incluso podrían disputar con Morena en las cinco gubernaturas que actualmente están controladas por fuerzas distintas al partido hegemónico. Las tres panistas (Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro), la emecista (Nuevo León) y San Luis Potosí, único de los bastiones donde la coalición PVEM-PT ha sido exitoso.

En el 2021, el exalcalde, José Ricardo Gallardo Cardona, se impuso a José Octavio Pedroza Gaytán, candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, con una diferencia de casi 52,000 votos. A la mitad del sexenio lópezobradorista, Morena obtuvo apenas 11% de los votos para su abanderada a la gubernatura, Mónica Liliana Rangel.

Los criterios de género y competitividad son determinantes de la versión 2027 de este acuerdo político. Morena ha reservado una docena de gubernaturas —justo donde actualmente detenta el poder local— para los suyos.

Nada fuera de lo normal… salvo la “rijosidad tribal” (Agustín Basave dixit) que podría dar al traste con la unidad auto-infligida. En la mitad de esa docena de estados, Morena afronta visos de rupturas que bien podría aprovechar Movimiento Ciudadano, principalmente en Baja California Sur, Guerrero, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas.

Una historia que se resolverá dentro de los próximos dos meses. Y que tendrá uno de sus escenarios más disputados en Quintana Roo. El senador Eugenio Segura está mejor posicionado que el exdirector de las Aduanas de México, Rafael Mollinedo Marín, quien apenas la semana pasada recibió el visto bueno para emprender una aventura que —muchos auguran— será fallida.

Gino bien podría convertirse en el nuevo integrante de la generación de gobernadores granada… o abrazar la nominación de una alianza PT-PVEM si el exfuncionario federal logra una remontada que ahora luce improbable.

Y es que Mollinedo Marín no pudo convertirse —a pesar de que lo había adelantado desde diciembre del año pasado— en el delegado especial de los programas federales en Quintana Roo. Lo más probable es que sea ratificado como representante de la Secretaría de Gobernación en aquella entidad, gobernada por Mara Lezama. Esa posición era ocupada por Benito Mateo, como interino, desde la renuncia de Rogerio Castro en febrero pasado.

Efectos secundarios

PERSISTENTES. Desierta, la licitación para contratar los seguros del gobierno del Estado de México debió repetirse, pero la Oficalía Mayor repitió los vicios y omisiones de la convocatoria fallida… en plena Semana Santa. Las bases vuelven a marginar a la mayoría de las firmas interesas, que apenas ayer fueron convocados a la junta de aclaraciones. Grupo de Seguros ANA, Prevem, Argos y GMX estarían entre las favorecidas por Isidro Falcón y Juan Carlos Rendón.