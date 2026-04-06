Decisión en ONU abre paso para atender crisis

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) llamó a reconocer la importancia del informe del Comité Contra Desapariciones Forzadas (CED por su sigla en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que decidió llevar la situación de las desapariciones en México, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de la ONU.

El MNDM, integrado por familias de personas desaparecidas, destacó que someter la responsabilidad del Estado mexicano ante la Asamblea General abre una oportunidad inédita para reorientar el debate de la cooperación internacional a la resolución constructiva de problemas concretos de la sociedad.

“Esto abriría una ventana de oportunidad para construir estrategias realmente novedosas para prevenir, perseguir y sancionar el delito, pero sobre todo de atender lo más importante y urgente para todas nosotras, encontrar, identificar y regresar a casa a todas las personas desaparecidas”, señaló el colectivo.

Recordaron que la reciente decisión del CED ha sido tomada en base a la información que el Comité ha recopilado desde el año 2012 y aportaciones adicionales en 2025 tanto por parte del Estado mexicano como de la sociedad civil y las familias de personas desaparecidas y refleja las preocupaciones de la comunidad internacional respecto de las limitaciones de las capacidades y esfuerzos del Estado para la prevención, persecución y sanción del delito.

Incluso destacan que si bien gran parte de la información proporcionada se refiere a Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, el informe menciona que las desapariciones en México son sistemáticas y generalizadas; aun cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) rechazan que en México exista una práctica de desaparición forzada constitutiva de crimen de lesa humanidad y que sean cometidas de manera sistemática y generalizada.

Recordaron que el CED sustenta que bajo la interpretación de su análisis del Estatuto de Roma y de la propia Convención Internacional que “existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad, mediante varios «ataques» generalizados o sistemáticos en distintos lugares y momentos, dirigidos contra la población civil".

Esfuerzos insuficientes

Es asi que el MNDM sostiene que para el CED, el Estado Mexicano ha hecho esfuerzos en acoger las recomendaciones emitidas; sin embargo, añadió, que el "continuo incremento de las desapariciones con 28,880 personas desapariciones reportadas en el periodo del 1 de enero de 2023 al 22 de abril de 2025, las más de 4,500 fosas clandestinas donde se ha encontrado más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos humanos y los cerca de 72,000 restos humanos sin identificar a inicios de 2026, en comparación con 52,000 en el momento de la visita del CED en 2021, muestran que estos esfuerzos han resultado insuficientes e ineficaces ante la magnitud de la realidad concreta. Existe responsabilidad estatal por la falta de resolución de casos y la impunidad que gozan los perpetradores".

La agrupación conformada por más de 90 colectivos de 26 estados y tres países de Centroamérica y Estados Unidos, llamó al gobierno de nuestro país a seguir con la apertura al escrutinio internacional.

“Para nosotras es importante que el Estado no solo identifique sus avances, sino que también asuma las responsabilidades”.