SAIC teje alianza con GM para armar vehículos en México

La automotriz china SAIC podría fabricar en las instalaciones de General Motors en México como parte de su alianza que enfrenta una reestructura, para abastecer al mercado nacional y evitar aranceles a las importaciones chinas, declaró Huang Yaosong, ejecutivo que encabeza la delegación de SAIC-GM-Wuling.

De acuerdo con Automotive News, General Motors y su socio chino SAIC-GM-Wuling se encuentran en conversaciones “avanzadas para fabricar vehículos en México”.

Ante la expiración de su contrato de 30 años en 2027, el director general de SAIC-GM, Lu Xiao, ha declarado que el joint venture, ya no opera como una alianza tradicional sino como una “startup”.

Desde años atrás, medios internacionales han documentado las conversaciones y las visitas de directivos de General Motors a la sede de SAIC-GM-Wuiling en China, incluso la mas reciente fue a finales de marzo.

Huang Yaosong, ejecutivo que encabeza la delegación de SAIC-GM-Wuling, confirmó que “el nuevo proyecto en el mercado mexicano se espera que se convierta en un motor importante para impulsar el crecimiento futuro del negocio”.

Actualmente, la automotriz china exporta a México alrededor de 130,000 vehículos por año de la marca GM Chevrolet, de los modelos como el Aveo, el Groove y la camioneta Tornado.

En un comunicado del 18 de marzo, ejecutivo que encabeza la delegación de SAIC-GM-Wuling señaló que “debemos hacer todo lo posible para garantizar una implementación fluida y efectiva del proyecto”. Es probable que los nuevos vehículos fabricados en México abastezcan tanto al mercado local como a Sudamérica.

En el año 2002, se formó el joint venture SAIC-GM-Wuling, en el que la empresa SAIC se quedó con el 50.1% de las acciones, GM con 34%, y Grupo Wuling con un 15.9%. Pero Wuling transfirió la producción de microvans y camiones pequeños a la compañía nueva. GM buscó aumentar su propiedad, logrando su objetivo hacia 2011 con la participación del 44%, dejando el 5.9% a Wuling.

La alianza podría dar un giro estratégico para establecer la primera base de producción en Norteamérica de GM respaldada por China.

Este movimiento surge en un contexto de cambios en las políticas comerciales, especialmente después de que México elevó los aranceles a las importaciones chinas al 50% en enero.

Con dicha colaboración, SAIC aportará la velocidad de desarrollo eléctrico y GM la infraestructura de manufactura, así como la distribución en mercados en que destacará el norteamericano.