Protestan por derrame en el Golfo; crean observatorio

Habitantes del municipio de Pajapan se movilizaron para exigir una respuesta efectiva de las autoridades ante los daños provocados por el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, que ha afectado su entorno y principales actividades productivas.

Bajo la consigna “Marcha por el mar y la laguna”, pescadores, transportistas, restauranteros y comerciantes caminaron desde la cabecera municipal hasta Playa Linda, atravesando comunidades como San Juan Volador, Bajatapan y Tecolapan.

Los manifestantes denunciaron que, a más de un mes del inicio del derrame, las labores de limpieza han sido insuficientes y no han logrado contener la llegada constante de residuos a las costas. “Sin mar limpio no hay sustento”, señalaron durante la movilización.

Entre las principales demandas está la limpieza integral de playas y lagunas, monitoreo permanente, apoyos económicos para los sectores afectados y transparencia sobre las causas del derrame y los responsables.

Limpieza

Por su parte, el Grupo Interinstitucional (GI) integrado por dependencias federales y autoridades locales informó que, como parte del operativo para atender la presencia de hidrocarburos en el litoral del Golfo de México, 32 de las 48 playas intervenidas ya se encuentran libres de residuos, tras trabajos de limpieza, contención y monitoreo.

Como parte de la estrategia de largo plazo, el gobierno federal anunció la creación de un Observatorio Permanente del Golfo de México, coordinado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), que operará bajo un modelo de colaboración entre academia, sector privado y autoridades.

Este mecanismo incorporará infraestructura como boyas oceanográficas, estaciones meteorológicas, mareógrafos y tecnología satelital para generar información científica en tiempo real sobre cambio climático, biodiversidad y riesgos ambientales.

Además, se detalló que el despliegue ha involucrado a 3,365 elementos de distintas instituciones, quienes han recorrido más de 630 kilómetros de costa, además de realizar operaciones marítimas y aéreas, incluyendo sobrevuelos en la Sonda de Campeche y el complejo Cantarell. Estas labores han derivado en la recolección de 894.2 toneladas de hidrocarburo, de las cuales 853.6 toneladas fueron retiradas de playas y 40.6 del mar.

Monitoreo

Como parte del seguimiento independiente, organizaciones y comunidades han desarrollado un mapa colaborativo para documentar los sitios afectados.

Estiman que al menos 933 kilómetros de litoral han sido impactados, desde Tabasco hasta Tamaulipas, incluyendo zonas marinas y costeras.

Organizaciones civiles denunciaron hace unos días que el derrame habría iniciado a principios de febrero, cuando se detectaron anomalías asociadas a hidrocarburos frente a las costas de Tabasco y Campeche.