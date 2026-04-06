México logra participación de mercado récord en comercio con EU a febrero

Mientras que el comercio de Estados Unidos con los países del orbe se retrajo de forma agregada durante el primer bimestre del 2026, las transacciones que efectúa con México continuaron profundizándose.

En el período, las exportaciones mexicanas crecieron 4.2% a 86,828 millones de dólares, mientras que las importaciones desde el país vecino subieron 10.6% a 60,494 millones de dólares, de acuerdo con cifras de la Oficina del Censo publicadas este fin de semana.

De modo que el valor del comercio bilateral creció 6.8% para alcanzar los 147,322 millones de dólares, lo que contrasta con la caída de 4.5% que experimentó el comercio de los Estados Unidos con todo el mundo, valuado en el bimestre en 895,587 millones de dólares.

En otras palabras, la participación de mercado de México mantuvo su ascenso al comparar el primer bimestre del 2026 con el del 2025.

Del lado de las importaciones estadounidenses la cuota mexicana pasó de 13.8% a 16.9%, mientras que como destino de las exportaciones estadounidenses descendió ligeramente de 16.5% a 15.9%; sin embargo, en el comercio agregado subió de 14.7% a 16.4 por ciento.

El acoplamiento de la economía estadounidense con la mexicana crece mientras se desacopla de la china –lo que ya no es novedad–, pero también de la canadiense, lo que coincide con diversos desencuentros en el último año.

Así, las transacciones americano-canadienses cayeron 14.4% a 110,335 millones de dólares. Al interior, las exportaciones canadienses bajaron 21.5% a 57,503 millones de dólares, mientras que las estadounidenses cayeron 5% a 52,833 millones.

En tanto, el comercio chino-estadounidense se desplomó 39.9% a 56,289 millones de dólares, el nivel más bajo para un primer bimestre desde el 2009, año de la Gran Recesión (ese año fue de 52,410 millones de dólares).

El tropiezo refleja, por un lado, el descenso de 20.1% de las exportaciones estadounidenses a 16,276 millones de dólares y, por otro, el hundimiento de 45.4% de las exportaciones chinas a 40,014 millones de dólares.

Ganadores y perdedores

El desacoplamiento de la economía estadounidense de la china, al calor de la guerra comercial entre ambas trajo desde el año pasado, trajo cambios significativos en los patrones geográficos de comercio estadounidense.

Además de acentuarse la vinculación con la economía mexicana, también creció de forma significativa el comercio estadounidense con otras economías asiáticas.

El caso más notable es el de Taiwán. El comercio de Estados Unidos con esta nación creció 80.4% a 51,814 millones de dólares, producto de importaciones que crecieron 97.7% a 42,813 millones de dólares y exportaciones que subieron 27.5% a 9,000 millones.

A este paso, Taiwán se perfila a superar a China este año como el tercer mayor socio comercial de Estados Unidos.

Los otros países asiáticos dentro del top 10 de socios comerciales de Estados Unidos que se han beneficiado del repliegue comercial chino en ese país son Vietnam (el valor de los intercambios creció 41.3%) y Corea del Sur (+11.7 por ciento).

En el mismo listado han perdido terreno Japón (-7.5% a 33,638 millones de dólares); Alemania (-14% a 33,026 millones de dólares) y Suiza (-51.6% a 23,042 millones de dólares).

La ventaja mexicana

En cuanto al comercio con México, destaca que este primer bimestre del 2026 el déficit comercial estadounidense tuvo un leve descenso de 8% a 26,335 millones de dólares. En un lapso similar, el déficit no había descendido desde el 2021.

En la Agenda de Política Comercial 2026 de la Oficina del Representante Comercial de la Casa Blanca (USTR, por su sigla en inglés), expresó su preocupación por los déficits comerciales que Estados Unidos tiene con México y Canadá.

“Estados Unidos no sólo sigue teniendo grandes déficits comerciales con México y Canadá, sino que esos déficits también han aumentado desde la entrada en vigor del T-MEC”, dijo la USTR.

En el 2025, por ejemplo, el déficit con México creció en el 2025 14.6% a un nivel récord de 196,913 millones de dólares, casi el triple del saldo prevaleciente en el 2017, que Trump en su momento citó como referencia para impulsar la renegociación del antiguo TLCAN.

Este número se presentó en medio de la imposición masiva de aranceles por parte de Estados Unidos el año pasado.

Si bien México no escapó a esta política, en la práctica gozó de amplias exenciones que le dejaron en una situación de mejor trato arancelario.