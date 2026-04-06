Oficialismo perfila avalar “Plan b”

La Cámara de Diputados se alista para aprobar esta semana la minuta proveniente del Senado de la República del llamado “Plan B” de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Contrario a lo ocurrido en la Cámara alta, se prevé que esta reforma constitucional sea aprobada en San Lázaro sin “contratiempos”, con el rechazo del PAN, PRI y MC, pero con una mayoría calificada de Morena y sus aliados, el PVEM y PT; ello luego de que el Partido del Trabajo diera su voto a favor en el Senado a cambio de que se quitara del proyecto el tema de la Revocación de Mandato.

Estos mismos partidos fueron los responsables de que la primera reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual planteaba reducir el Congreso y los recursos a los partidos, fuera rechazada semanas antes.

Este proyecto de dictamen se estima sea votado el martes 7 de abril por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Electoral de Diputados, y el miércoles 8 de abril ante el Pleno.

Posicionamientos

Según lo expresado por el líder parlamentario de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Puente Salas, su bancada apoyará de manera integral y sin reservas esta reforma al tener implicaciones en la distribución de recursos federales y en el funcionamiento operativo de las estructuras gubernamentales en todo el territorio mexicano.

En tanto, el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, afirmó que bancada también votará a favor del “Plan B”, tras el cambios hecho a la Revocación de Mandato. En este tenor, defendió que pese a que no se dieron reclamos por parte de Morena o la mandataria mexicana por no apoyar la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, ello tampoco respondieron a chantajes para doblarse, para dar su voto a favor de la revocación de mandato.

Mientras que Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, reconoció que tras los desacuerdos que se han presentado por estas reformas electorales, ya inició la “operación cicatriz” con el PT, con el fin de mantener alianzas para 2027 y 2030.