El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que su gobierno avala la decisión de la fiscalía general, que en la víspera desechó los cargos contra el exsecretario de la defensa Salvador Cienfuegos, acusado de vínculos con el narcotráfico por Estados Unidos.

"Es una decisión que toma la fiscalía, pero que el gobierno que represento secunda (...) porque nosotros sostenemos que debe terminarse la impunidad, la corrupción, pero también que no pueden haber represalias, venganzas y que no se pueden inventar delitos", aseguró López Obrador en su habitual conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

AMLO aseguró que dio la instrucción a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que lo más pronto posible se ponga a disposición del pueblo de México todo el expediente que envió el Gobierno estadounidense sobre el caso Cienfuegos.

Cienfuegos arribó al país a mediados de noviembre después de que la justicia estadounidense aceptó desestimar los cargos relacionados con narcotráfico por los que había sido detenido semanas atrás en Los Ángeles a solicitud de la DEA.

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal en contra del General en retiro y ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, pues dijo que no encontró pruebas de que haya tenido conversaciones con Juan Francisco Patrón Sánchez, extinto líder del Cártel H-2, en los que supuestamente trataron el tráfico de droga y sobornos como acusó la DEA de Estados Unidos.