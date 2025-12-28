Disminuye drásticamente robo de autos a arrendadoras en Quintana Roo

Cancún, QRoo.- La modificación al Código Penal de Quintana Roo que tipifica como robo la renta de un auto que no es devuelto a las compañías arrendadoras ha permitido una disminución drástica en el número de casos de esta modalidad de hurto.

Alma Reynoso Zambrano, presidenta de la Asociación de Arrendadores de Vehículos de Quintana Roo, aseguró que en tan sólo un año se pasó de un promedio de 360 robos al año, es decir, prácticamente uno diario, a sólo seis o siete incidencias durante este 2025.

“Felices, luego de que hace un año se aprobaron las reformas al código penal y bajaron los robos drásticamente, porque ya hay una penalidad”, expuso la lideresa de la asociación que lidera el número de renta en el país, con una flotilla de alrededor de 25 mil unidades y 84 empresas afiliadas.

La reforma a la que se refiere Reynoso Zambrano se aprobó en enero de 2025, a partir de la cual se creó el tipo penal de robo equiparado para vehículos arrendados.

La iniciativa fue enviada por la gobernadora Mara Lezama con el objetivo expreso de penalizar a "aquellos que, con intención y mala fe, rentan automóviles para no devolverlos y utilizarlos de manera indebida, como hechos delictivos, principalmente", se lee en el dictamen.

Al respecto, la gobernadora explicó entonces que, tras varios años de solicitudes por parte de la Asociación Mexicana de Arrendadores de Vehículos (AMAVe), se logró sacar adelante esta ley, única en su tipo a nivel nacional.

“Con este decreto brindamos seguridad jurídica al sector turístico y a las empresas de arrendamiento de automóviles en Quintana Roo. Esto, a su vez, se reflejará en beneficios directos para la población”, señaló hace un año la gobernadora.

El sector reportó que por robo de vehículos a rentadoras de autos en Quintana Roo llegó a generar pérdidas por más de 360 millones de pesos.

La ley aprobada castiga también desmantelar o comercializar conjunta o separadamente las partes del vehículo; alterar, modificar, elaborar o reproducir de cualquier manera, la documentación que acredite la propiedad o datos de identificación o la documentación que acredite el pago de derechos hacendarios sin la autorización del propietario, entre otros.

También castiga el traslado del vehículo a otro estado o al extranjero, sin la autorización del arrendador; y utilizar el vehículo para cometer otros delitos dolosos.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) arrojan que Quintana ROo lidera a nivel nacional en el mercado de renta de automóviles con el mayor número de transacciones y establecimientos dedicados a este segmento, por lo que este delito tiene alta incidencia.