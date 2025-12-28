CDMX y Edomex resentirán frío de entre 0 y -5 grados Celsius en la víspera de Año Nuevo

El frente frío número 25 podría ocasionar bajas temperaturas que oscilen entre los 0 y -5 grados Celsius en las zonas serranas de la Ciudad de México y el Estado de México, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo a sus previsiones, la masa de aire gélido se desplazará sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, originando lluvias fuertes a muy fuertes en algunas zonas del país.

El día martes podrían acontecer lluvias intensas a puntuales torrenciales en: Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

La masa de aire ártico asociada al frente, mantendrá el descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente, centro y sureste de México, así como evento de “Norte” intenso en las costas de Tamaulipas y Veracruz, el istmo y golfo de Tehuantepec, y muy fuerte en la península de Yucatán.

Para el día 31 de enero, en vísperas de Año Nuevo, el SMN pronostica lluvias puntuales fuertes en la península de Baja California y Sonora; así como probable caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y Sonora.

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico generará lluvias aisladas en estados del occidente y sur del territorio nacional.

Estados en donde el frío rondará los -5°

De acuerdo con el organismo dependendiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) habrá heladas durante la madrugada del jueves 01 de enero en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Estados en donde el frío rayará los 0°

En las zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México y Oaxaca, las temperaturas mínimas oscilarán de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves.