El desistimiento de la DEA de los cargos contra el exsecretario Salvador Cienfuegos “suscita serios interrogantes”, porque “las autoridades (mexicanas) han fallado a la hora de procesar funcionarios de alto nivel”, sostuvo la organización InSight Crime.

En su análisis “Arreglo bajo cuerda pasa sobre cargos de drogas en EU contra exsecretario de Defensa de México”, Parker Asmann refiere que el general Cienfuegos ya libró los cargos en Estados Unidos, y ahora “las autoridades de México se enfrentarán a la hora de la verdad en materia de corrupción”, ya que cuenta con pruebas “sin precedentes” aportadas por la DEA en contra de quien encabezó la Sedena.

“Ahora, Cienfuegos se jugará sus cartas en México, donde por largo tiempo las autoridades han fallado a la hora de procesar funcionarios de alto nivel, así como prominentes narcos, acusados de corrupción, colusión con grupos criminales y graves abusos de derechos humanos, entre otros delitos”, mencionó.

InSight Crime sostuvo que el sistema de justicia en México, “un país donde los índices de impunidad son de manera consistente los más elevados de Latinoamérica, se pondrá a prueba para determinar si la cúpula del Ejército mexicano seguirá siendo intocable”.

Argumentó que ya varios agentes de policía y funcionarios de gobierno han evadido la captura en México “para acabar siendo imputados y procesados por el gobierno estadounidense. Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de México entre 2006 y 2012, enfrenta actualmente cargos por delitos relacionados con drogas en Estados Unidos después de su aprehensión en diciembre del 2019”.

La juez federal, Carol Amon, admitió la solicitud del fiscal general de EU, William Barr, de desestimar el caso contra el excomandante del Ejército de México.

“Una moción presentada el 17 de noviembre por el fiscal estadounidense Seth DuCharme aclaró que ‘Estados Unidos (...) determinó que las consideraciones de política exterior sensibles y de importancia están por encima del interés del gobierno en lograr que el acusado rinda cuentas’”.

Según dijo DuCharme durante la audiencia del 18 de noviembre, su oficina “respalda” el retiro de los cargos, aunque refirió que la decisión provino “de los más altos niveles del Departamento de Justicia y el fiscal Barr”.

Por ello, para InSight Crime “la decisión del gobierno estadounidense de descartar los cargos contra Cienfuegos prácticamente no tiene precedentes. Suscita serios interrogantes sobre cómo pasó Estados Unidos de adelantar una investigación secreta durante varios años a espaldas de las autoridades mexicanas, a confiar ahora en ellos lo suficiente para dejarles adelantar su propia investigación”.

Recordó que en Estados Unidos, The New York Times y Vice News informaron que representantes del gobierno mexicano amenazaron a EU con expulsar del país a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y limitar la cooperación antinarcóticos si no se desestimaba el caso del general.

Aunque ayer 19 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera habló al respecto: “Ahora están diciendo de que amenazamos con expulsar a los agentes de corporaciones extranjeras. No amenazamos a nadie, lo único que hicimos fue, por vía diplomática, expresar nuestra inconformidad”.

En tanto, el general en retiro y diputado federal por el PRI, Benito Medina Herrera, admitió que la detención del exsecretario significó “una afrenta no solamente al general Cienfuegos y a su familia, sino también a las Fuerzas Armadas y en particular al Ejército mexicano”.

“¿Por qué? porque el haber sido el comandante máximo del Ejército, representa precisamente la institucionalidad y los valores que tienen las Fuerzas Armadas. Entonces precisamente, yo como militar me sentía agraviado, agraviado porque para mí era inaudito”, sostuvo el también presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja.

