Aeropuerto inviable quedó atrás: Sheinbaum destaca recuperación ambiental en Texcoco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó este domingo un recorrido por el Parque Ecológico Lago de Texcoco, en el Estado de México, para supervisar los avances del proyecto ambiental que transformó lo que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en un espacio natural recuperado para la comunidad.

Acompañada por la gobernadora mexiquense Delfina Gómez Álvarez, la mandataria recordó que en este polígono de 14,000 hectáreas —donde se había previsto construir una terminal aérea que calificó como “inviable”— hoy se consolida un área natural protegida que ofrece beneficios sociales, ambientales y deportivos.

“Los invito a conocer las actividades deportivas del Parque Ecológico Lago de Texcoco, que hoy es área natural protegida de 14 mil hectáreas, no un aeropuerto inviable”, publicó Sheinbaum en sus redes sociales tras el recorrido.

El sitio ya cuenta con infraestructura para impulsar la activación física al aire libre, como campos de béisbol, fútbol y fútbol americano, además de nuevos espacios diseñados para la convivencia familiar y la conservación del ecosistema.

La presidenta subrayó que el parque forma parte de una política de recuperación ambiental que busca rescatar la zona lacustre del Valle de México, al tiempo que fortalece el acceso de las y los habitantes del oriente del Valle de México a espacios recreativos y de bienestar.

Este 2025, declarado Año de la Mujer Indígena, el proyecto también incorpora la participación comunitaria en la gestión y cuidado del territorio.

El Parque Ecológico Lago de Texcoco continúa en desarrollo y se prevé que se siga ampliando como uno de los principales espacios verdes y de restauración ambiental de la zona metropolitana.