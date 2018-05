El favorito para ganar la elección presidencial de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, dijo el jueves que de llegar al poder hará reformas constitucionales hacia la mitad del mandato para eliminar el fuero de los servidores públicos e incluir la revocación de mandato del presidente cada tres años.

El abanderado de una coalición liderada por el partido que él fundó, MORENA, agregó que las reformas a la carta magna se harán para "los temas que consideremos más necesarios" e incluyó además "la recomposición del sector energético", que no detalló.

"No vamos a hacer nosotros reformas constitucionales de entrada. Una o dos a mitad del sexenio sí vamos a hacer", dijo el veterano político de 64 años, que compite por tercera vez seguida por la presidencia de la segunda mayor economía de América Latina.

"De inicio la revocación del mandato porque ya me comprometí" dijo en un evento ante radiodifusores. "Cada tres años, dije dos (previamente), pero para no gastar lo vamos a hacer a mitad (del sexenio) y la pregunta va a ser: ¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie?".

El izquierdista había ofrecido en marzo someterse revocatorios cada dos años, pero el jueves afirmó que propondría que fuera cada tres. La Constitución mexicana no considera los referendos para la revocación de mandato del presidente.

Otra reforma consistiría en eliminar el fuero a los servidores públicos y permitir juicios al presidente en funciones por delitos de corrupción.

López reiteró sus promesas de respetar la autonomía del banco central y de las instituciones, que derribará la corrupción, que se rebajará el sueldo y venderá el avión presidencial, que no actuará de manera arbitraria y autoritaria sino apegado a las leyes y que no buscará su reelección, lo cual no está considerado en la Constitución.

Sus adversarios políticos lo acusan de ser un líder populista que impulsará una sistema político y económico similar al socialismo instaurado en Venezuela por el fallecido presidente Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, algo que él ha rechazado.

La mayoría de los sondeos dan al exalcalde de Ciudad de México una ventaja de dos dígitos para las elecciones del 1 de julio sobre su más cercano rival, el conservador Ricardo Anaya.