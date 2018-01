Éstas son las propuestas económicas que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, como parte del proceso electoral de 2018. Algunas de estas ideas las ha presentado tanto en actos de campaña como con videos en redes sociales.

Un bloque amplio de propuestas lo difundió como respuesta a los analistas de Standard & Poor’s (S&P) que en diciembre descartaron desequilibrios económicos en México ante un eventual triunfo de López Obrador en la elección presidencial del 1 de julio.

A continuación, presentamos las propuestas económicas que ha difundido López Obrador.

7 de diciembre de 2017

En un video en respuesta a analistas de Standard & Poor’s (S&P), López Obrador hizo los siguientes compromisos, dirigidos principalmente a inversionistas y empresarios:

1. Autonomía del Banco de México y equilibrios macroeconómicos. “No vamos nosotros a tener injerencia en las decisiones que tome el Banco de México”, dijo. Prometió que no aumentará el déficit, “al contrario, vamos a buscar que sea cero déficit. No gastar más de lo que se tenga de ingresos. Vamos a tener control en gasto para no endeudarnos. No va a seguir creciendo la deuda”, dijo.

2. No habrá aumento de impuestos en términos reales. “No va a haber una reforma fiscal como la que aplicaron que perjudicó a todo el sector productivo del país. No va a aumentar el IVA, no va a aumentar el impuesto sobre la renta (ISR). Vamos a mantener en términos reales los mismos impuestos, las mismas contribuciones. No se van a crear impuestos nuevos”.

3. Financiamiento del gasto público con el combate a la corrupción y el fin de los privilegios. “Vamos a terminar la corrupción, se va a acabar la corrupción. Y vamos a entregar esos fondos para desarrollo. Vamos a reducir el gasto corriente, que ha crecido muchísimo en los últimos gobiernos. Vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Vamos a reducir el gasto corriente para aumentar la inversión pública, que se va a utilizar como capital semilla y se va a complementar con inversión privada, para impulsar proyectos productivos, crear empleos y así lograr que haya crecimiento económico en el país”.

La calificadora financiera Standard & Poor’s dice que no habrá riesgos por nuestro triunfo en la elección presidencial de 2018 https://t.co/wO5hbbJkJ9 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 7 de diciembre de 2017

12 de diciembre de 2017

Durante la firma de su registro como precandidato por la coalición Juntos Haremos Historia ante el Instituto Nacional Electoral, López Obrador propuso:

4. Suprimir fueros y privilegios. “Bajaremos los sueldos de los de arriba, empezando por el del presidente de la república, y aumentaremos las percepciones de los de abajo. Maestros, enfermeras, médicos, policías, soldados y otros servidores públicos de los niveles salariales inferiores verán incrementados sus ingresos”, dijo.

5. Descentralizar el Gobierno Federal. Para cumplir con este propósito, explicó, “habrá apoyos y facilidades para que los trabajadores al servicio del Estado puedan mudar su lugar de residencia”. La propuesta de López Obrador es ubicar:

Secretaría de Turismo en Chetumal, Quintana Roo;

Secretaría de Medio Ambiente en Mérida, Yucatán;

Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche;

Secretaría de Energía en Villa Hermosa, Tabasco;

Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;

Comisión Nacional de Agua (Conagua) en el puerto de Veracruz;

Secretaría de Desarrollo Social en la capital de Oaxaca;

Secretaría de Educación Pública en la capital de Puebla;

Secretaría de Cultura en Tlaxcala;

Banobras en Cuernavaca, Morelos;

Infonavit en Toluca, Estado de México;

Secretaría de Salud en Acapulco, Guerrero;

IMSS en Morelia, Michoacán;

Secretaría de Ganadería en Guadalajara, Jalisco;

ISSSTE en la capital de Colima;

Conade en la capital de Aguascalientes;

Secretaría de la Función Pública en la capital de Querétaro;

Secretaría de Trabajo en León, Guanajuato;

Secretaría de Desarrollo Humano en Pachuca, Hidalgo;

Diconsa en Zacatecas;

Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la capital San Luis Potosí;

Secretaría de Economía en Monterrey, Nuevo León;

Nacional Financiera (Nafin) en Torreón, Coahuila;

Comisión Nacional Forestal (Conafor) en la capital de Durango;

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en Bahía de Banderas, Nayarit;

Comisión Nacional de Apicultura y el Instituto Nacional de Pesca en Mazatlán, Sinaloa;

Secretaría de Agricultura en Ciudad Obregón, Sonora;

Conacyt en La Paz, Baja California Sur;

Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California;

Presidencia y las Secretarías de Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa y Marina se mantendrán en la Ciudad de México.

6. Rescatar el campo y a sus pobladores. De acuerdo con López Obrador, los campesinos se encuentran en “el abandono y la pobreza”, por ello en su eventual gobierno dará prioridad a los pueblos indígenas. “Desde las comunidades, ejidos y pueblos se fomentará al sector agropecuario, pesquero y forestal”, dijo.

7. Fijar precios de garantía para los productos agrícolas, producir fertilizantes, y distribuirlos a precios bajos. Promover la siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Otorgar créditos ganaderos a la palabra. “El propósito es que el país sea autosuficiente en maíz, frijol, arroz, trigo, sorgo, leche, carne de res y de cerdo, pollo, huevo y pescado. En pocas palabras, vamos a producir en México los alimentos que consumimos”, aseguró.

8. Detener la caída de la producción de energéticos y derivados petroleros (petróleo, gas, gasolinas, diésel y petroquímicos). “Las seis refinerías existentes serán modernizadas y se emprenderá la construcción de dos más con el propósito de procesar en México todo el petróleo crudo y dejar de importar los 600,000 barriles diarios de gasolina que actualmente se compran con sobre precios en el extranjero”, dijo López Obrador. “Se impulsará un programa de rehabilitación de las hidroeléctricas y d las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y se iniciará un amplio programa de transición hacia energías renovables. Con el rescate del sector energético evitaremos aumentos de precios de gasolinas, gas, de energía eléctrica en perjuicio de los consumidores y de las empresas, como desgraciadamente ha venido ocurriendo”.

9. El Estado desarrollará el poder económico y el fortalecimiento del mercado interno, no aumentarán los impuestos ni la deuda pública. “Con los ahorros derivados del combate a la corrupción y al suprimirse los gastos suntuarios, será posible financiar proyectos productivos y creación de empleos. El Estado asumirá su responsabilidad en la reconstrucción del país, con el apoyo efectivo federal e indiscriminado a los damnificados por los sismos. Esto incluye un amplio programa de vivienda, de obras y de servicios públicos”.

10. Construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía para resolver el problema de la saturación en el actual aeropuerto de la Ciudad de México.

11. Acceso a internet en todo el territorio nacional; el acceso será gratuito en caminos, hospitales, escuelas, plazas públicas y edificios e instalaciones gubernamentales.

12. Desarrollar un tren turístico-cultural en la zona maya que recorrerá la ruta Cancún-Tulum, Calakmul-Palenque.

13. Crear una zona franca o libre a lo largo de los 3,180 kilómetros de frontera con Estados Unidos.

14. Poner en ejecución el programa integral de desarrollo en el Istmo de Tehuantepec. “Todas estas acciones se llevarán a cabo con previa consulta a los pobladores, con la participación de los sectores privado y social, respetando siempre los derechos colectivos, al patrimonio cultural de los pueblos y al medio ambiente”, dijo.

15. Garantizar el derecho al estudio y al trabajo de los jóvenes mexicanos. “Todos los jóvenes que estén cursando el nivel medio superior tendrán una beca mensual y 300,000 universitarios de familias de escasos recursos económicos recibirán un apoyo de 2,400 pesos mensuales. También se contratará a 2 millones 300,000 jóvenes a los que despectivamente algunos llaman ‘ninis’, y se les otorgará un sueldo como aprendices de 3,600 pesos mensuales. Estos jóvenes recibirán capacitación para el trabajo en talleres, en empresas, comercios y otras actividades productivas en campo y de la ciudad. El Estado no se olvidará de los jóvenes nunca más. Becarios sí, sicarios no”.

16. Duplicar la pensión a los adultos mayores. “Es decir a 1,200 pesos mensuales, el equivalente a la mitad de un salario mínimo, como está establecido por ley en la Ciudad de México. Este apoyo será universal, lo recibirán jubilados del ISSSTE y del Seguro Social. Todas las personas pobres con discapacidad tendrán derecho a una pensión”.

Les comparto el discurso en el registro de mi precandidatura a la Presidencia de la República. Añado que, con la descentralización, en Chihuahua estará Minería y Aduanas en Nuevo Laredo https://t.co/OO2lrDQcWO — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 12 de diciembre de 2017

Otras propuestas que han formado parte de su precampaña son:

Llevar agua a Quintana Roo desde Tabasco y Campeche. “Toda el agua del Sureste debe ser del Sureste, en vez de llevarla a la zona centro del país. No tiene sentido estar llevando agua a una zona que ya está sobrepoblado y donde no hay recursos naturales”. En cuanto a telecomunicaciones, la coalición de López Obrador planea otorgar concesiones sociales utilizando el espectro en diferentes bandas de frecuencia para prestar servicios de telecomunicaciones móviles de voz y datos.

alhelí.montalvo@eleconomista.mx