Con la llegada del invierno, la vacunación contra Covid-19 sigue activa pese a reducción de casos: Pfizer

La nueva variante de Covid-19 sigue circulando en México y con la llegada del invierno la demanda de vacunas se mantiene activa, a pesar de que el número de casos ha disminuido significativamente en comparación con 2024, explicó Andrea del Bosque, líder de vacunas en Pfizer.

“Desafortunadamente seguimos teniendo casos de Covid en México y en el mundo. Hasta (hace unos días) se tenían registrado más de 7,000 casos y 272 decesos en el país”, puntualizó en entrevista.

Hasta el 18 de diciembre de este año se contabilizaron 7,194 casos de la nueva variante del virus LP 8.1, así como 272 defunciones en el país.

Estos datos muestran una reducción de 49.1% en los contagios y un 63% menos en los decesos respecto a 2024, cuando se reportaron 14,148 casos y 741 fallecimientos, de acuerdo con información de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

Andrea del Bosque explicó que, si bien, los casos han sido menores respecto al año pasado, las bajas temperaturas, sumadas a la mayor movilidad y a las reuniones en espacios cerrados, favorecen la transmisión del virus durante esta temporada.

Por ello, recomendó la vacunación como una medida de prevención y protección, principalmente entre la población más vulnerable para evitar complicaciones.

“Como sigue habiendo casos, aún peor sigue habiendo desenlaces fatales, resulta importante vacunarse porque el riesgo de contagiarse es en todas las edades, pero hay un grupo de personas que si se contagian tienen mayor riesgo de cursar complicaciones”, puntualizó.

Entre las personas más vulnerables o con mayor riesgo se encuentran las embarazadas y quienes presentan enfermedades crónicas, como obesidad, diabetes, hipertensión arterial, con problemas cardíacos o respiratorios, así como aquellos con un sistema inmunológico debilitado, por ejemplo, pacientes con cáncer.

La vacuna contra Covid-19 está disponible en el sector privado, es decir, en farmacias, con médicos vacunadores y en centros de salud privados, en presentaciones para niños de 6 meses a 4 años, para niños de 5 a 11 años y para personas de 12 años en adelante.

En el sector público, únicamente se encuentra disponible para personas de 12 años en adelante, destinada principalmente a la población en riesgo.

La líder de vacunas en Pfizer subrayó que la vacuna de este año, al igual que la del 2024, es una versión actualizada, diseñada para proteger contra la variante que circula actualmente, ya que el virus va mutando año con año.

Indicó que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) determinan cuál es la variante circulante más relevante.

Este año, la predominante es la LP 8.1, y con base en esa definición se actualizó la vacuna de la farmacéutica Pfizer, aseguró Andrea del Bosque.

Por ello, sugirió reforzar las medidas de prevención más allá de la vacunación, cómo mantener una buena condición física y el control adecuado de las enfermedades crónicas.

Entre las medidas no farmacológicas para prevenir contagios, destacó mantener una ventilación adecuada en las habitaciones, el uso de cubrebocas, sobre todo en lugares cerrados, así como el frecuente lavado de manos.

“Se esperan más contagios porque todavía nos quedan varias semanas para que acabe el invierno, por lo que es muy importante que nos protejamos”, subrayó tras confirmar que actualmente se cuenta con el suficiente suministro de vacunas para cubrir la demanda para la campaña de vacunación de esta temporada invernal.