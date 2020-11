El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el no reconocer a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos genere algún tipo de represalia contra México, ello después de que el candidato demócrata pidiera a la embajadora de México en Washington, Martha Bárcenas, una conversación con él.

"No, no tiene por qué haber, no somos colonia, somos un país libre y soberano, el Gobierno de México no es pelele de un gobierno extranjero", expresó en conferencia de prensa.

El mandatario mexicano también reiteró que en apego a la doctrina Estrada no reconocerá a Joe Biden como virtual presidente electo de Estados Unidos hasta que termine por completo el proceso electoral en aquel país.

Además de descartar la importancia de los principios de no intervención de la política exterior mexicana, por lo que no puede hacer un “reconocimiento de ningún tipo a un gobierno que todavía no está legal y legítimamente constituido”.

López Obrador consideró que el equipo del candidato demócrata ya entendió este posicionamiento, pese a que sus adversarios y algunos "diplomáticos improvisados sin principios que no entienden nuestra política exterior".

En tanto, el presidente también detalló que más temprano y a sugerencia del secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, se envió un memorándum a todos los consulados y embajadas de México en el exterior, donde les anexo la doctrina Estrada y el artículo 89 de la Constitución, el cual establece los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos que rigen la política exterior.

“Tenemos que respetar a los ciudadanos de otros países, pero además se trata de la elección de un país en donde hay 38 millones de mexicanos. ¿Cómo de manera irresponsable nosotros vamos a pronunciarnos por uno o por otro? No nos corresponde, eso es intervencionismo”, añadió.