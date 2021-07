Al cumplirse este 1 de julio tres años desde su victoria en las urnas con la coalición “Juntos Haremos Historia” conformada por Morena, PT y PES, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la celebración de las pasadas elecciones del 6 de junio, a las que describió como de las más grandes de México, y con las que se consolidó el sistema y el método democrático de nuestro país.

“Guiados por el ideal maderista y nuestras convicciones, a favor de la democracia y en contra del fraude electoral que padecimos durante mucho tiempo, ya estando en el gobierno nos comprometimos a que el presupuesto no se utilizaría para el beneficiar a ningún candidato y ningún partido, y cumplimos”, dijo el primer mandatario en su informe.

“Como pocas veces, en esta ocasión, no se llevaron a cabo elecciones de Estado. No dejó de haber la vergonzosa compra de votos, pero no fue determinante, además, no hubo masacres y no se desató la violencia contra ciudadanos inocentes para infundir miedo”, subrayó López Obrador desde Palacio Nacional.

Y aunque el mandatario destacó que, por ejemplo, en Guerrero ningún candidato sufrió agresiones, situación que, dijo, aconteció en la mayoría de los estados, cifras destacan que durante las pasadas elecciones la cifra de candidatos asesinados en el país rompió récord.

En tanto, el mandatario también dio cuenta que solo 32 casillas a nivel nacional no fueron instaladas debido a la violencia, “en algunos lugares de siete municipios del país”.

Asimismo, destacó la participación ciudadana, y la falta de protestas poselectorales significativas, ya que considero se han garantizado las libertades plenas, sin la represión política, mediática o policiaca de otros tiempos.

Crítica la creación de un bloque opositor

Sin embargo, pese a que reconoció la celebración de las elecciones del pasado 6 de junio, AMLO no dejó pasar la oportunidad para señalar que debido a la transformación que se lleva a cabo, se logró integrar un bloque conservador contra su gobierno y el proyecto de transformación que está aplicando para acabar con la corrupción y desigualdad.

“En cuanto a los resultados, considero necesario analizar el hecho de que, a causa de la transformación que estamos aplicando, se terminó de integrar un bloque conservador abiertamente opuesto al gobierno que represento y a las políticas públicas que llevamos a la práctica”, argumentó el político tabasqueño.

Y aunque los describió como un grupo reaccionario, aseveró que siempre serán respetados y tendrán libertad para ejercer su derecho a disentir, pues, dijo, “son adversarios, no enemigos. No los tratamos como ellos lo hicieron cuando nosotros estábamos en la oposición, no los vemos como enemigos a destruir sino como adversarios a vencer. Defendemos y representamos proyectos de nación distintos y contrapuestos”, aseguró.

En este contexto, López Obrador también descartó que “el bloque conservador”, logre acciones en el Congreso, ya que para él “la bancada a su favor tendrá cómoda mayoría”.

“No podrán detener las ayudas destinadas a los pobres, ni la atención médica y los medicamentos gratuitos. Tampoco podrán frenar el programa Sembrando Vida ni el aeropuerto Felipe Ángeles; ni el Tren Maya ni el Banco del Bienestar. Los conservadores son clasistas, racistas e hipócritas”, agregó el mandatario mexicano.

No he defraudado la esperanza de quienes votaron por mí: AMLO

Al ofrecer su décimo informe de gobierno, el presidente consideró que al pasar del tiempo no ha defraudado la esperanza de quienes votaron por él hace tres años.

“Hoy cumplimos tres años del triunfo histórico de nuestro movimiento y aún recuerdo cuando el primero de diciembre de 2018, en el camino a la Cámara de Diputados para tomar posesión de la Presidencia de la República, se nos acercó al automóvil un joven en bicicleta y me grito “no nos vayas a fallar”. Creo, pasado el tiempo, no haber defraudado la esperanza de ese joven ni de quienes votaron por mí hace tres años”, expresó el mandatario en un mensaje nacional.

Desde Palacio Nacional, López Obrador dejó entrever que es consciente de que existen personas que han llegado a la conclusión, en ejercicio de su libertad y su criterio, que no comparten sus ideas y que no les gusta su estilo de gobernar; “pero nadie, en honor a la verdad, podrá decir que no he cumplido con mi compromiso de desterrar la corrupción y destinar mi imaginación, experiencia y trabajo en beneficio del pueblo y de la nación”, defendió.

Al tiempo que resaltó que “los logros están a la vista, a pesar de la pandemia y del sufrimiento que acarreó; la gente no ha perdido la fe en un mejor porvenir, existen libertades plenas y poco a poco vamos pacificando al país sin violar derechos humanos y sin reprimir al pueblo”.

Luego de compartir los resultados de una encuesta telefónica realizada por presidencia, López obrador llegó a la conclusión de que su gobierno está bien calificado, aunque, dijo, “aspiramos a convencer a más gente”

El mandatario concluyó su mensaje agradeciendo la confianza de la gente, además de expresar que “yo siempre estaré a la altura de ustedes y nunca, jamás los traicionaré”.