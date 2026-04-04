¿Tienes un KitKat robado? Así funciona el rastreador que lanzó la marca

El robo de más de 12 toneladas de chocolates KitKat en Europa encendió las alertas en la industria alimentaria y llevó a la marca a tomar una medida poco común: habilitar un rastreador digital para identificar los productos sustraídos y evitar su venta en canales irregulares, principalmente en el mercado europeo.

El cargamento, compuesto por más de 413,000 barras de su nueva gama, desapareció durante su traslado entre centros de producción y distribución. El camión había salido del centro de Italia con destino a Polonia, pero hasta ahora no ha sido localizado.

¿Cómo funciona el rastreador de KitKat?

Ante la posibilidad de que los chocolates robados circulen en el mercado, la marca lanzó una herramienta en línea que permite verificar si un producto pertenece al lote desaparecido.

El sistema funciona a partir del código de lote único que aparece en cada empaque. Consumidores, distribuidores o comercios pueden ingresar o escanear este código en la plataforma. Si hay coincidencia, el sistema proporciona instrucciones claras para reportarlo a la empresa.

Foto: Captura de pantalla

https://nestletest.qualifioapp.com/quiz/1776232_2455/CDCG-KITKAT-STOLEN-FORM.html

¿Qué deben hacer los consumidores?

La compañía aclaró que los chocolates no representan un riesgo para la salud, pero sí podrían estar siendo vendidos fuera de los canales oficiales.

Por ello, pidió a los consumidores no intentar recuperar los productos por cuenta propia. En su lugar, recomendó utilizar el rastreador o reportar cualquier sospecha a las autoridades locales.

También alertó que la presencia de estos productos en el mercado podría dificultar su control y trazabilidad.

Foto: NESTLÉ

Robo de mercancía: un problema creciente

El caso ocurre en un contexto de aumento en el robo de carga en Europa, donde los métodos delictivos son cada vez más sofisticados, según reportes del sector.

Además del impacto en la cadena de suministro, que podría traducirse en escasez de productos antes de la temporada de Pascua, el incidente evidencia los retos logísticos que enfrentan las empresas en el transporte de mercancías.

Con esta herramienta, KitKat busca no solo rastrear el lote robado, sino también involucrar al público en la detección de productos irregulares y frenar su comercialización fuera de los canales autorizados.