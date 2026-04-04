Activan Alerta Amarilla por lluvias fuertes, granizo y rachas de viento en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en la Ciudad de México ante el pronóstico de lluvias fuertes, vientos intensos y posible caída de granizo para la tarde y noche de este sábado.

De acuerdo con la dependencia, las condiciones climáticas afectarán a las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde se prevé una intensificación de las precipitaciones.

Foto: Especial

¿A qué hora lloverá y qué se espera?

El pronóstico indica que las lluvias se presentarán entre las 18:25 y las 21:00 horas, con acumulaciones de 15 a 29 milímetros, acompañadas de rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora y posible caída de granizo.

Estas condiciones podrían generar encharcamientos, caída de ramas o estructuras ligeras, así como afectaciones en la movilidad, principalmente en zonas con drenaje insuficiente.

Recomendaciones ante lluvias y viento fuerte

Ante este escenario, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos:

Mantener limpias las coladeras, evitando que se obstruyan con basura o residuos

No verter grasas en el drenaje

Evitar transitar por calles inundadas o con encharcamientos

Conducir con precaución, ya que pueden encontrarse objetos arrastrados por el agua

Alejarse de árboles, muros, cables de luz y espectaculares en riesgo de caer

La dependencia pidió a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales, ante cualquier actualización en las condiciones del clima.