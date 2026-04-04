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Política

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Activan Alerta Amarilla por lluvias fuertes, granizo y rachas de viento en CDMX

El pronóstico indica que las lluvias se presentarán entre las 18:25 y las 21:00 horas.

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Foto: Archivo

Redacción El Economista

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en la Ciudad de México ante el pronóstico de lluvias fuertes, vientos intensos y posible caída de granizo para la tarde y noche de este sábado.

De acuerdo con la dependencia, las condiciones climáticas afectarán a las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde se prevé una intensificación de las precipitaciones.

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Foto: Especial

¿A qué hora lloverá y qué se espera?

El pronóstico indica que las lluvias se presentarán entre las 18:25 y las 21:00 horas, con acumulaciones de 15 a 29 milímetros, acompañadas de rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora y posible caída de granizo.

Estas condiciones podrían generar encharcamientos, caída de ramas o estructuras ligeras, así como afectaciones en la movilidad, principalmente en zonas con drenaje insuficiente. 

Recomendaciones ante lluvias y viento fuerte

Ante este escenario, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos:

  • Mantener limpias las coladeras, evitando que se obstruyan con basura o residuos
  • No verter grasas en el drenaje
  • Evitar transitar por calles inundadas o con encharcamientos
  • Conducir con precaución, ya que pueden encontrarse objetos arrastrados por el agua
  • Alejarse de árboles, muros, cables de luz y espectaculares en riesgo de caer

    • La dependencia pidió a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales, ante cualquier actualización en las condiciones del clima.

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