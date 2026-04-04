Querétaro y Atlético San Luis dan campanadas con triunfos ante Toluca y Monterrey

El Querétaro y el Atlético San Luis, dos de los clubes más modestos del fútbol mexicano, dieron sonoras e inesperadas campanadas al vencer a los poderosos Toluca y Monterrey, el sábado en la continuación de la decimotercera fecha del torneo Clausura 2026.

Los Dablos Rojos del Toluca, vigentes bicampeoenes, se presentaron invictos al estadio La Corregidora, en Querétaro, donde fueron sorprendidos 1-0 por los Gallos Blancos queretanos.

Dirigido por el entrenador chileno Esteban "El Chino" González, el Querétaro logró apenas su segundo triunfo en el torneo y llegó a 11 puntos para colocarse en la decimosexta posición.

Tras sufrir su primera derrota, el Toluca del estratega argentino Antonio "El Turco" Mohamed se quedó con 26 unidades en la tercera posición.

La victoria queretana fue posible gracias al gol que Alí Ávila marcó al minuto 76.

La sorpresa fue todavía mayor -y además dramática- en el estadio BBVA, en Guadalupe, Nuevo León, donde el visitante Atlético San Luis vino de atrás para vencer 2-1 al Monterrey en tiempo de compensación.

Los Rayados del Monterrey del entrenador argentino se quedaron con 14 puntos en el decimosegundo lugar, fuera de la zona de clasificación.

Con su cuarta victoria, la escuadra sanluisina llegó a 14 unidades y se colocó en la decimotercera posición.

Los regiomontanos siguen sin superar la irregularidad que hace un mes les costó la destitución del entrenador español Domènec Torrent; desde entonces han perdido tres de cinco partidos.

El Atlético se presentó a este partido con el mexicano Raúl Chabrand como director técnico interino tras el reciente cese del español Guillermo Abascal.

Los Rayados se pusieron en ventaja con gol del serbiomontenegrino Uros Djurcjevic al minuto 20.

La voltereta del Atlético tomó forma con anotaciones del ítalobrasileño João Pedro, al 48', y de David Rodríguez, al 90'+8.

Con su anotación, João Pedro, vigente campeón de goleo, quedó como líder solitario de la tabla de anotadores con 11 goles.