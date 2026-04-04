¿Qué comen y qué hacen los astronautas en Artemis II? Esto explica la NASA

La misión Artemis II de la NASA no solo marca el regreso de astronautas al entorno lunar, también permite conocer cómo será la vida en el espacio profundo durante los próximos años. A bordo de la nave Orion, la tripulación enfrenta una rutina cuidadosamente diseñada que combina alimentación, trabajo técnico y observación científica.

¿Qué comen los astronautas en Artemis II?

Durante el viaje, los astronautas tienen acceso a un menú amplio que busca cubrir sus necesidades nutricionales sin sacrificar variedad. En total, cuentan con 189 opciones de alimentos y bebidas, desarrolladas con especialistas en nutrición espacial.

Entre los alimentos disponibles hay tortillas, frutos secos, carne de res a la barbacoa, macarrones con queso, verduras como coliflor o calabaza, además de galletas y chocolate. También pueden elegir entre bebidas como café y batidos.

Cada menú está diseñado para mantener el equilibrio entre calorías, hidratación y nutrientes, al tiempo que considera las preferencias de cada integrante de la tripulación. Todo esto es clave para sostener su rendimiento físico y mental durante los cerca de 10 días que dura la misión.

¿Qué hacen durante la misión?

La rutina de los astronautas está centrada en poner a prueba la nave Orion y sus sistemas en condiciones reales del espacio profundo.

Entre sus principales actividades están:

Evaluar sistemas clave como soporte vital, navegación, energía, propulsión y control térmico.

Realizar maniobras manuales, además de supervisar operaciones automatizadas.

Practicar comunicaciones a larga distancia, fundamentales para futuras misiones.

Ejecutar ajustes de trayectoria y procedimientos de vuelo en momentos críticos.

Participar en experimentos científicos, incluidos estudios sobre salud humana.

Observar la superficie lunar, tanto la cara visible como la oculta, para obtener nuevas perspectivas científicas.

Además, los astronautas también analizan la habitabilidad de la nave, es decir, qué tan cómodo y funcional es el espacio en el que viven durante la misión.

Una misión clave rumbo al regreso a la Luna

Aunque Artemis II no contempla un alunizaje, sí representa un paso decisivo para futuras misiones, como Artemis III. Su objetivo principal es comprobar que los sistemas de la nave funcionan correctamente con tripulación a bordo en el entorno del espacio profundo.

Durante el vuelo, los astronautas también realizan actividades críticas como la reentrada a la Tierra y el amerizaje, con el fin de validar que la nave puede operar de forma segura en todas las etapas del viaje.