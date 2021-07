El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció este jueves su décimo informe de gobierno, en esta ocasión con motivo del tercer año de la victoria que consiguió en las urnas en julio de 2018.

El primer mandatario aseguró este jueves en el informe trimestral, a tres años de ganar las elecciones del 2018, que en estos tres meses se han presentado signos de recuperación alentadores de las crisis sanitaria y económica que ha sufrido el país.

López Obrador destacó que de abril a junio se redujo considerablemente el número de contagios por Covid-19 y, en este periodo, se han registrado menos fallecimientos por la enfermedad. Dijo que aunque se trata de un comportamiento mundial, “por la implementación de nuevos medicamentos, especialmente la vacuna”, no debemos dejar de reconocer el esfuerzo conjunto hecho por el pueblo y el gobierno para ir recuperando poco a poco la normalidad.

“Hemos hecho todo, lo que humanamente es posible para enfrentar esta pandemia y salvar vidas, es público y notorio que informamos y respondimos a tiempo, que levantamos con oportunidad el sistema de salud pública que estaba en ruinas, no titubeamos en destinar recursos a la atención de la pandemia”, dijo.

Detalló que en 15 meses el presupuesto de salud se ha incrementado en 70,000 millones de pesos, “se terminaron, reconvirtieron y equiparon hospitales, se contrató y capacitó a más 70,000 trabajadores de la salud”, dijo. “Se logró que ningún enfermo se quedara sin una cama, equipo de respiración o personal de salud que lo atendiera”.

Resaltó que se han obtenido 57 millones 336,000 dosis de vacunas Pfizer, Sinovac, Sputnik V, AstraZeneca, Johnson & Johnson, CanSino, de farmacéuticas y gobiernos extranjeros “que han demostrado con hechos su solidaridad con nuestro país, con México y con su pueblo”, dijo, y destacó el apoyo de Cuba, Argentina, Estados Unidos, Rusia , China e India.

López Obrador resaltó que hasta el momento el 35% de toda la población mayor de 18 años ya ha sido vacunada, “ya se concluyó esta labor preventiva en Baja California, es la primera entidad de las 32 donde se cumplió la vacunación, aún con una sola dosis”, dijo.

Reiteró el compromiso de vacunar, por lo menos con una dosis, a todos los mayores de 18 años del país para el mes de octubre con el propósito de que se llegue al invierno más protegidos. También resaltó que hasta el momento 9 estados de la República se encuentran en semáforo verde; 8 en amarillo; 5 en naranja y ninguno en rojo, “es también un buen indicador para la normalización de la actividad productiva, educativa y social del país”, dijo.

Por otra parte, dijo que en el campo se está produciendo sin limitaciones, “el año pasado la producción agropecuaria aumentó 2%, dijo, “y lo ha hecho otro tanto en lo que va de este año”. También indicó que el sector industrial está en franca recuperación y lo mismo el comercio, el turismo, los restaurantes, la aviación y otros servicios.

Señaló que todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6% por ciento. Resaltó que no se ha contratado deuda pública adicional. Dijo que como no sucedía en tres décadas el peso no se ha devaluado, durante los primeros dos años y medio del gobierno.

Resaltó que el salario mínimo ha aumentado en 44%en términos reales, “como no se veía en 36 años”.

Dijo que como pocas veces no se llevaron a cabo elecciones de Estado, no se llevó a cabo la compra de votos. “No fue determinante como sucedía en tiempos pasados, No hubo masacres, no se desató la violencia, ningún candidato sufrió agresiones”, sentenció.

A causa de la transformación que estamos aplicando, “se terminó de aplicar un bloque opositor, este bloque conservador, dijo se constituyó para enfrentarnos, para detener el proceso de transformación que está en marcha”. Lo que dijo influyó para que su partido perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados, pero dijo que no lo lograron.

López Obrador asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018. Durante su discurso en el Zócalo de la Ciudad de México, en aquella ocasión, el Presidente delineó los 100 primeros compromisos que ejecutaría durante su mandato, dentro de los cuales se contemplaba que para 2019 habrían construidas 100 universidades públicas; se habló de un plan de apoyo para los damnificados del sismo de 2017; bajar los sueldos de los funcionarios; créditos a la palabra; becas; austeridad republicana; la venta del avión presidencial; investigación de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, entre otras obligaciones.

A más de dos años y medio de asumir la Presidencia de la República, el mandatario ha asegurado que ha cumplido con 97 compromisos de los planteados para su gobierno, como la creación de la Guardia Nacional; el Banco del Bienestar; la siembra de árboles maderables y frutales; el aumento a la pensión de adultos mayores de todo el país; entre otros compromisos que su gobierno asegura que ya se han cumplido.

Andrés Manuel López Obrador ganó en las elecciones presidenciales realizadas el 1 de julio de 2018, con casi el 54% de los votos emitidos a su favor, derrotando a Ricardo Anaya, quien aspiraba al cargo por la coalición Por México al Frente; José Antonio Meade de la coalición Todos por México y a Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente.