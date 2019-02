La Guardia Nacional será como las Fuerzas de Paz de la ONU, los llamados cascos azules que son cuerpos militares encargados de crear y mantener la paz en áreas de conflicto, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa en Apodaca, Nuevo León, donde encabezó una reunión con el gabinete de seguridad federal, López Obrador llamó nuevamente a los legisladores a aprobar la Guardia Nacional, cuerpo que —garantizó— respetará los derechos humanos y el uso correcto de la fuerza. Ofreció que él, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no daría la orden para reprimir a los ciudadanos.

“Se van a respetar los derechos humanos. Para que se tenga una idea clara: la Guardia Nacional va a ser como el Ejército de Paz de la ONU, que va a tener como fundamento principal garantizar la seguridad pública con el respeto a los derechos humanos, y con el uso regulado de la fuerza (...) Es distinto a los ejércitos de otras partes del mundo, no es un ejército golpista (...) Pensamos que podemos darle un giro de defensa nacional a seguridad pública”, destacó.

Puntualizó que la función de la Guardia Nacional será de un mando único de coordinación, con profesionalismo e inteligencia para atender la inseguridad. “Porque si no, no se resuelve el problema. No podemos apostar sólo a estrategias policiales por bien aplicadas, por bien diseñadas que estén”.

Acompañado por los secretarios de Gobernación, Seguridad, Marina, Defensa Nacional, y por el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el mandatario llamó a los legisladores del PAN a apoyar su proyecto de Guardia Nacional.

“¿Qué está pasando? Los diputados y senadores del PAN están agarrando esto como una bandera para enfrentarnos políticamente, los llamo a que reconsideren (...) ya vamos a tener otros temas para confrontarnos de manera civilizada, con urbanidad política, pero que en esto no apostemos a la politización”, refirió.

El tabasqueño dijo saber que, incluso, hay gobernadores del PAN que están a favor de la Guardia Nacional, “pero los legisladores dicen no; son dos visiones distintas”.

Prisión oficiosa

En tanto, López Obrador celebró que legisladores en la Cámara de Diputados hayan aprobado las reformas para aumentar el catálogo de delitos graves como el robo de combustible, el fraude electoral y la corrupción, que ameritará prisión preventiva oficiosa.

“El que sean delitos graves la corrupción, cosa que me da muchísimo gusto, porque aunque parezca increíble, en un país donde reinaba la corrupción, no se consideraban delitos graves los hechos de corrupción, ahora, con esta reforma no van a tener derecho a fianza los corruptos”.