El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya no desea seguir criticando a gobiernos anteriores por errores o acciones que no realizaron. Reconoció que ya no es hora de estar “diagnosticando”, y que ahora es su responsabilidad asumir los graves problemas que enfrenta el país.

“Es que no quiero ya seguir responsabilizando a la administración pasada, y a los de antes, de esa administración, solamente cuando se necesite para diferenciarnos, porque hay veces que calienta porque nos comparan, entonces sí.

“Pero ya es nuestra responsabilidad, o sea, ya no es para estar diagnosticando; ya sabemos, hay grandes, graves problemas nacionales y los tenemos que enfrentar.

“Estoy optimista y sé que vamos a sacar adelante al país, lo estamos haciendo, estamos poniendo de pie, levantando al elefante que estaba echado, lo estamos parando y lo estamos empujando, al elefante reumático y lleno de mañas; y me están ayudando a empujar al elefante todos los mexicanos, y ya empezamos a lograr que camine el elefante, que es un cuerpo de avance lento, pero ya está caminando”, aseveró.

9,000 millones ejercidos en reconstrucción por sismos

El primer mandatario admitió rezagos en obras no concluidas, reparación de escuelas, centros de salud y templos que quedaron afectados por los sismos del 2017.

“Acabo de estar en Oaxaca, en Villa Alta, y me llevó la población a una iglesia del siglo XVIII afectada; y es para ellos algo muy importante, es un centro cultural, es parte de la vida comunitaria, independientemente de lo religioso. Entonces, le hablé precisamente a David que fuera allá.

“Y en el Istmo lo mismo, el caso de Oaxaca y Chiapas y Morelos y Puebla, todavía hay afectaciones.

“No vamos a dejar nosotros de atender esta demanda de que se reparen instalaciones públicas y que se ayude a los afectados que perdieron sus casas. Lo estamos haciendo. Este año se destinaron 9,000 millones de pesos que se están ejerciendo con ese propósito, estamos contemplando otra cantidad para el año próximo. No vamos a dejar, no se le va a dar vuelta a la hoja hasta que no terminemos”, comentó.

